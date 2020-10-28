隨著網購與數位趨勢持續升溫，萬事達卡宣布攜手中國信託和京東(JD.com)，正式在台啟用Token Connect代碼一鍵綁卡服務，提供消費者立即綁卡至指定商城的流暢支付體驗，成為亞洲第一個同時於銀行及商戶端啟用的代碼綁定系統。

根據萬事達卡調查指出 ，2020年第一季數位支付呈現爆炸性成長，全球數位電商營收增加20％，且有6成民眾認為數位化的消費模式會是永久的行為改變。

過往消費者在不同場域或電商平台進行線上消費時，必須經歷手動輸入支付卡卡號、有效日期、安全碼等訊息，並等待輸入一次性驗證碼的認證時間等一連串過程才能結帳，根據萬事達卡統計，平均一次網購支付流程需耗時三分鐘，經歷約23次點擊輸入的步驟，且有50％的消費者曾經因為繁瑣的結帳過程而中斷購買行為。

為了解決多次手動輸入資訊、耗時且流暢度不足的支付過程，萬事達卡Token Connect代碼一鍵綁卡服務，提供一個簡化數位支付流程的解決方案，消費者只要透過發卡銀行APP，直接選取欲綁定的萬事達卡至指定商戶，不用擔心沒有攜帶卡片，未來即可透過該銀行APP連結到不同商戶進行一站式購物，且無需再重複輸入付款資訊。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文表示：「萬事達卡深知持卡人消費習慣，有88％的千禧世代消費者皆認同事先儲存數位支付資訊將會大幅提升結帳效率，萬事達卡將成熟的代碼技術升級成更創新的支付科技，同時運用在發卡行及商戶端，與中國信託合作在台灣正式啟用亞洲第一個Token Connect解決方案，未來也將攜手更多銀行及商業夥伴，提供消費者更安全高效的支付環境與體驗。」

除了方便快速，消費者在進行數位支付時，最在意的不外乎是安全問題，萬事達卡指出，有將近80％的網購消費者表示對於在線上商戶儲存卡號等交易資訊使他們感到擔憂，萬事達卡Token Connect解決方案，將所有付款資訊進行獨特的虛擬代碼化，且經由發卡行及商戶端雙重認證，消費者的實體信用卡號並不會儲存在商戶平台，讓線上交易環境受到更安全的保護措施。

萬事達卡此次攜手中國信託與京東(JD.com)在台推出Token Connect代碼一鍵綁卡服務，為亞洲首個同時應用在銀行端及商戶端的系統，隨著即將到來的雙11電商大檔，特別為使用中國信託Home Bank App一鍵綁定京東購物的消費者，提供獨家三重優惠，即日起中國信託萬事達卡的卡友只要上中信Home Bank App完成商店快綁並消費，即可享受京東購物滿額商品券、新會員大禮包，以及天天折扣等專屬好禮。

(中時 )