股海的財報地雷諱莫如深,公司內部有問題,關係圈外的股民,總是最後才知道,也總是被當成最後宰殺的祭品;在這群魔亂舞的亂世,我們要如何避開這種<潛伏型>地雷股呢?

我曾說過，財報是人編出來的，就算有會計師簽證，但在會計科目的調整，和列帳月或年度結算的編制上，仍有一些技巧可以美化財報。老實說，資本市場上幾乎所有公司的財報，都是經過化妝或微整型才公佈出來見人的，只差在美化的程度大小而已。

因此，大家看財報心裡要有個打七到八折的底。

然而，一旦遇到那種有心詐騙的不肖公司，他們美化財報的程度，已經不是稍微化妝或微整型，根本是掛羊頭賣狗肉，明明虧損卻財報做成賺錢，如果你偏偏又去重押這類股票，應該會損失慘重，甚至賠掉所有身家。

前陣子康友-KY面臨下市危機，讓許多股民賠掉一生積蓄，根據媒體報導，其中有一名85歲老翁，不但從國家生技中心退休，親戚也在生技產業，竟然也被騙到賠光退休金。

這位老翁坦言，他是因為看到康友財報健全，且相信做點滴的康友未來很有成長性，才會砸下一千萬買康友，沒想到卻是買到地雷股，把退休金全部賠光。

這種有會計師簽證，金管會、證交所監理機構也通過財報審核的公司，竟然早就被掏空，老實說，康友的這些股東實在是被坑得很冤枉。

這也讓我想起多年前的樂陞案，也是由證交所審核過關的收購案，中國信託也承作股權收購作業，就是因為有政府背書和金控財團承作，才會讓不少股民掉入這個陷阱，甚至讓許多股民傾家盪產，血本無歸，陷入生不如死的無間地獄。

即使案後大家都組成自救會，但往往到最後都不了了之。

再者，近年除了樂陞和康友，華映和大同，還有恩得利以及東貝等公司，也因財報出問題，坑殺了數以萬計的無辜股民。

因此，針對這種地雷股，近日也有不少粉絲問，股市裡這種有政府背書或審核財報，還是出問題的地雷，到底要如何避開呢？

我的回答是：

財報只是參考數據，不可盡信，投資股票除了要做功課，研究基本面和產業趨勢，更重要的是必須擁有看懂＜股價型態＞的能力。

因為，財報可以做假，但＜股價型態＞不會騙人！

或許不少投資朋友，會聽不懂這句話的意思。

用白話來比喻，當你要判斷一個人的人品或真正想法，如果你只聽他主動說出的話或自吹自擂，那麼你遇人不淑或所託非人的機率就非常高。

因為，一個人的自我介紹或自吹自擂，就等於是一家上市公司的法說會和財報公佈。

相對的，除了聽完對方的自我陳述，你應該還要觀察他的行為，而且要觀察一段時間，才不會踩到地雷。

＜股價型態＞，就是一家上市公司的行為表現。

當然了，我不是要否定所有上市公司的法說或財報，許多優質公司的長期行為經得起考驗，例如，台積電和大立光這類優良公司，法說和財報也就值得大家信任，投資這類公司踩雷的機率就比較低。

相反的，公司體質或經營者的行為經不起考驗的，出事機率就比較高。

我在MTB<總投交易基礎>課程中說過，每支股票的型態，背後都有他的故事。

同樣的道理，當一家公司內部有了問題，儘管財報或法說都沒瑕疵，關係圈內的人，不管是公司派或經營高層的親朋好友，一定會忍不住偷賣股票逃命，他們的行為，勢必會反應在股價，讓型態改變或出現不正常走勢。

因此，如果你在進場前，就已具備了判斷＜股價型態＞的能力，你就有機會在型態轉弱轉空的第一時間，跟著關係圈內人逃命。

前面提到的85歲老翁，儘管他是生技業的巷子裡的行家，但他實在太輕忽公司經營高層的行為和股價型態。

事實上，康友在今年出事前，早在2018年就已有董事長拋售持股的前科，雖然他申讓持股的比例不大，但背後還有不少財務糾紛的故事，就是個警訊。

圖文/狄驤授權提供

果不其然，到了今年八月竟然發生董事長失蹤和會計師請職的事件，這時，儘管康友財報上仍有帳上現金25億元，可流動資產34億元，4月還宣布拿到印尼動物疫苗藥證，但股價已經跌破周Ｋ的HQB，懂型態的人就知道不對勁，再不捨也要守紀律停損出場。

然而，許多康友股東沒有停損出場，直到10月5號康友才被發現帳上現金只剩三十萬新台幣，接著就爆發下市危機，股價崩跌，這時再逃就算不死也只剩半條命。

圖文/狄驤授權提供

總之，股海詭雷真的諱莫如深，想進場的朋友，一定要有風險控管的意識和訓練。

畢竟，財報如同美女的妝容，是可以做假和包裝的，但＜股價型態＞如同她的行為舉止，這種肢體語言是不會騙人的。

本文為個人心得分享,僅供參考,並不作為投資依據,投資有風險,請謹慎評估

本文由PressPlay專欄作家狄驤授權轉載，原文刊於PressPlay

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(中時新聞網)