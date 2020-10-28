大陸各地前3季的經濟數據陸續發佈，西南和東北成為對比最為顯著的兩大板塊，也成為南北方差距擴大的標誌：東北板塊基本呈負增長，在傳統七大經濟區中表現較差；而西南板塊加快崛起，經濟增速都在2％以上，則成為七大經濟區中增長最快的板塊。

觀察27日黑龍江省統計局發佈了今年前3季數據，黑龍江省地區生產總值為8619.7億元（人民幣，下同）、年減幅1.9％。這意味黑龍江在全大陸省份經濟總量的排名中將下2位至第26名，也就是倒數第6位。

據第一財經報導，與之形成鮮明對比的是，西南省份在快速提升排名，除了重慶、雲南逼近遼寧之外，貴州則超越黑龍江和吉林，顯示大陸西南地區經濟從整體上已經全面超越東北地區，成為南北差異的代表。

具體看到數據，隨著黑龍江省數據發佈，東北3省前3季數據都已出爐，其中只有吉林實現正成長、前3季GDP為8796.68億元、年增率1.5％。反觀大陸西南地區的雲貴川渝都保持了2％以上的GDP增長，是全大陸增長最快的區域。

(旺報 )