Justin Turner returns to the field for the team picture. pic.twitter.com/NmXBbU7Mo7 — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) October 28, 2020

道奇今日在世界大賽G6以3比1擊敗光芒，順利拿下相隔32年的世界大賽冠軍，不過賽後傳出驚人消息，三壘手騰納（Justin Turner）之所以提前退場是因為確診新冠肺炎，不過賽後媒體拍到騰納回到球場，甚至在拍大合照時脫下口罩，明顯與大聯盟稍早表示會將他隔離的說法不同。

騰納是道奇重要強打，不過卻在8局上不明原因提前退場，賽後才傳出他確診新冠肺炎。對此大聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)表示，「這對我們來說是痛苦的一晚，他會立即被隔離以避免傳染。今年還能順利打完賽季是巨大的成就，但我們仍相當擔心所有球員的測試結果。」

隨後騰納自己得推特上表示，「感謝大家的關心！我感覺很好，沒有任何症狀，剛剛經歷了所有你能想像到的情緒，不敢相信我不能跟我的夥伴一起慶祝，但我仍對球隊感到驕傲，替洛杉磯感到高興！」並在文末標記世界大賽冠軍。

不過在賽後1小時，有明顯大鬍子的騰納就與妻子回到球場，拿起世界大賽冠軍盃留下紀念照片，一開始騰納還戴著口罩，不過偶爾還是有拿下口罩拍照，並與隊友柯蕭（Clayton Kershaw）相擁，最後球隊要拍大合照時，騰納就沒戴著口罩，露出全臉入鏡，顯然相當不遵守防疫規定，球賽現場也沒人注意和制止，是相當誇張的漏洞。

而根據《ESPN》報導，騰納前天的檢測結果是「不確定(inconclusive)」，不過騰納今天還是正常出賽，因此昨天採集的樣本在今天第2局時加速檢驗，最後呈現陽性，大聯盟才緊急通知道奇，將騰納換下場。而道奇全隊回到飯店後將進行PCR快篩檢測。

雖然大聯盟說會將騰納隔離，但轉播單位已經拍到騰納回球場，而且沒戴口罩跟全隊合照，騰納明明確診卻出現在賽後慶祝活動上，畫面已經在推特上瘋傳，賽後道奇總教練羅伯茲(Dave Roberts )卻一問三不知，「我只知道在第7局要把他換下場，這太瘋狂了，不知道他是不是假陽性...我不知道，他在球隊大合照裡，但我沒有接觸到他，太瘋狂了，真令我失望，他不該出現在那裡和我們一起慶祝。」

道奇騰納確診新冠肺炎，一開始回到球場時還有戴口罩。（路透）

(中時 )