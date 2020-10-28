台中市政府交通局去年公告1份「受理民間捐贈公共自行車租賃站作業要點」，一年來只有4家業者提出申請成效不是很好；面對捷運綠線通車在即，iBike租借站需求將大增，市議員林祈烽等要求交通局要有配套措施，如地價稅優惠或免繳納等。交通局長葉昭甫說，目前沒有免繳或減免地價稅優惠措施，議員建議會列入考量。

林祈烽說，台中市有329個iBike租借站，9月份租賃人次突破78萬人次，未來隨著捷運綠線通車，iBike租借站應該會再增加；去年8月交通局有公告「受理民間捐贈公共自行車租賃站作業要點」，呼籲民眾捐地做iBike租借站，交通局評估後若認為可行就可簽約營運，土地所有權仍屬捐贈者所有，但場站設置及自行車維護營運都由交通局來負責。

林祈烽表示，一年多來首家申請捐贈的是位在后里中科的電子廠，可能是為了方便該公司的員工使用；要民眾把土地無償提供給市府使用，市府有提出什麼優惠措施嗎？地價稅可因此免繳或優惠嗎？只有一個命名條件，如何去說服民眾無償捐地來做iBike租借站？

葉昭甫強調，目前沒有免繳或減免地價稅的優惠措施，現共有4家業者提出申請捐贈，除電子公司外，另外3家是建設公司或開發業者，捐贈設站對未來該公司或企業的商業利益都是有幫助的；現在不只是捐贈iBike租借站可命名，公車候車亭也有產業界來聯繫命名，議員建議會列入考量。

林祈烽、施志昌和鄭功進等議員要求交通局要有便優惠的配套措施，尤其他們每天都在基層跑，市民都在問何時可以設新的iBike租借站，如果市府有更多優惠辦法，相信企業和民眾會更樂於捐地來設站。

(中時 )