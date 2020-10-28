行政院要求各縣市政府不得訂定瘦肉精零檢出的自治法規，要求在明年1月1日前進行修正。國民黨主席江啟臣今天在中常會痛批行政院不只沒收人民健康，更沒收地方自治的權力；國民黨持續力挺各縣市制定反瘦肉精的自治條例與罰則，必要時更會力挺縣市政府聲請釋憲。江啟臣也宣布，國民黨將與民間團體共同結合，11月22日上街頭反對萊豬。

江啟臣說，兩個月前，蔡英文總統突襲式的宣布，要開放含瘦肉精的豬肉以及30月齡以上的美國牛肉進口，不但缺乏配套行政作為，更沒有完整風險評估，直接衝擊國人食安環境。兩個月後的今天，民進黨的行政團隊，仍然沒有辦法給予人民一個合理的決策過程以及開放的理由，蔡英文總統作為決策者，必須面對民意的檢視以及國會的監督！

他說，然而昨天民進黨再次以國會多數，強勢否決國民黨立法院黨團提出其他在野黨也支持的要求總統到國會進行國情報告的提案！「只想做決策，不想被監督；只想要權力，不想要溝通！絕對的權力、傲慢、腐化，歷歷在目！讓我們不禁想問問蔡總統，你到底在怕什麼！」

江啟臣指出，溝通是執政者的天職，更是蔡英文總統對人民的承諾。我們要再次呼籲蔡英文總統，勇敢面對國會，勇敢面對人民的質疑！到立法院來進行國情報告，說明瘦肉精豬肉開放進口的決策評估，接受國會及民意的監督，為中華民國建立憲政慣例，也確立總統的憲政高度，更可以為接下來的修憲工作立下典範。

他強調，執政的傲慢，不只有針對立法機關。已經有好幾個縣市政府都收到行政院公文，指瘦肉精零檢出牴觸中央法規，要求在明年1月1日前進行修正。行政院不只沒收人民健康，更是沒收地方自治的權力！對於各縣市制定反瘦肉精的自治條例與罰則，國民黨不會退縮，將持續支持地方首長及民代持續推動，民進黨如果一意孤行，必要時更會力挺縣市政府聲請釋憲、釐清爭議，將民眾食安放在第一位！

江啟臣也指出，人民的聲音，不會只有在體制內發聲，更會在街頭上吶喊！經過多方討論與研議，我們將與民間團體共同結合，在11月22日一起走上街頭，凸顯食安問題只有是非，沒有藍綠的堅定立場。國民黨不但跟人民站在一起，更是人民的後盾與力量。等到詳細的資訊確認後，我們將也正式號召支持者，一起加入遊行的行列，擴大反對瘦肉精豬肉的力量與基礎，一起擋下錯誤的政策！

(中時 )