消防救護人員救災救難不分晝夜，台南市消防局第2大隊麻豆分隊小隊長陳俊宇發揮巧思，在救難器材上加裝LED閃燈，讓同仁夜間出勤救護多了一層保障，此項巧思也消防局採納為年度救護創新作為，由麻豆分隊率先擴大示範使用。

麻豆消防分隊9月接獲善心民眾捐贈1台價值約百餘萬X-Series可攜式多功能整合心臟電擊器，分隊長廖鼎鈞邀集分隊所屬人員討論如何將該機器發揮最高功效，同時又能保護救護人員出勤安全性。

台南市消防局第2大隊麻豆分隊小隊長陳俊宇發揮巧思，在救護器材上加裝LED閃燈，讓同仁夜間出勤救護多了一層保障。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市消防局第2大隊麻豆分隊小隊長陳俊宇發揮巧思，在救護器材上加裝LED閃燈，讓同仁夜間出勤救護多了一層保障。（台南市消防局提供／劉秀芬台南傳真）

目前是消防局EMT-P救護教官的麻豆分隊小隊長陳俊宇，從腳踏車LED車燈特性發想，在救護器材上安裝LED燈，分隊人員模擬實際夜間救護情境後，紛紛表示救護多了一層保障，此項創意23日於消防局救護科發表，經消防局採納為年度救護創新作為。

消防局消防之友會第2大隊辦事處胡正德處長表示肯定麻豆分隊同仁有研發創新的精神，28日上午特至麻豆分隊頒發獎勵金，肯定消防人員用心守護市民及提升消防人員工作安全。

第2大隊大隊長丁春能表示，麻豆消防分隊利用小巧思發揮大功效且不會造成同仁負擔，實屬難得，期望更多消防人員發揮更多的研究、研發及創意提升更多消防救護、救災及宣導之利器。

(中時 )