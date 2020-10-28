搶攻國旅商機並滿足許多人想搭飛機旅遊的心願，華信航空28日宣布，推出首創7天6夜的「環台飛行護照」，標榜比照歐美旅遊玩法，旅客只要憑華信航空環台飛行護照，就可搭機遊遍台北、台中、高雄、台東、花蓮、澎湖、金門等七大景點，每個航點精選當地最知名五星級酒店住宿，並且安排專車機場接送。

華信航空「環台飛行護照」 自11月1日首發至2021年3月24日，兩人成行、每人特惠價28,888元起。華信航空「華信假期～環台飛行遊」並與全台21大旅行社業者合作，其中北部旅行社包括：旅天下、彩虹國際、五福、巨匠、鳳凰、富立、泛太平洋，中部的則有：泰元、好美國際、統元、馨樂、行家、連發、欣成、城市玩家，南部合作旅行社則有：捷利、京城國際、育昇、喬安、飛揚、百威。華信航空表示，類出國真旅遊，旅客說走就走，任何一個地點皆可出發，輕鬆搭機暢遊全台灣。

配合華信航空台北、台中、高雄、台東、花蓮、澎湖、金門七個航點，環台飛行遊精選各地最具知名度的五星級飯店，包括：體驗精品購物樂趣的台北晶華酒店、富有創意魅力和文化城市的台中金典酒店、可俯瞰大高雄全景的高雄地標漢來酒店、五星級親子城市度假酒店花蓮翰品酒店、第一家國際級的溫泉渡假休閒旅館台東知本老爺酒店，及離島的澎湖福朋喜來登酒店、金門昇恆昌金湖大飯店等，最適合喜歡體驗頂級五星飯店尊榮享受的旅客。全程安排小巴接駁，解決機場與飯店間的交通問題，行程中特別增加並安排花東半日遊，以專屬小巴搭配專業司導前往池上伯朗、北迴歸線標誌公園、光復糖廠等花東熱門旅遊景點。

華信航空「環台飛行遊」創意發想來自華信航空空姐陳怡如，經常飛航國內各地的她說，台灣每個地方都有不同人文風情值得推廣，若用國外旅遊一週的方式把華信國內景點都走遍，可以滿足因為疫情國人無法出國旅遊的心情。對於自己的建議提案被公司採用，陳怡如開心表示，華信航空推出的環台飛行遊，非常適合當作蜜月旅行、求婚或結婚周年慶、閨密好友旅行，或當作犒賞員工及尾牙摸彩獎品，都是非常特別又令人驚喜的好禮物。忙碌的子女更可買給父母當作孝親禮，讓倆老輕鬆搭機入住五星級飯店，好好舒活享受飯店設施，沒有語言障礙也沒時差，聯繫安全又方便。

2020年12月31日前出發參加環台飛行遊的旅客，華信航空特別推出加碼好禮活動，凡集滿7個航點「華信環台紀念章」，即可獲得「華信航空ATR飛機模型」乙架。

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