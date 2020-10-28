陽明大學附設醫院近期收治2起因嚴重車禍，受到重大創傷的患者，歷經醫院搶救後均已出院，今天（28日）其中一位傷者陳逸翔回醫院，向醫師感謝救命之恩，讓他得以獲得重生。

陽大附醫外科部主任蔡建和指出，8月12日陳男騎機車時自摔重傷，到院時四肢多處擦挫傷，左前臂腫脹變形，脾臟裂傷出血、左腎失去功能，院方緊急手術，9月4日因左腎梗塞合併感染切除，9月14日轉普通病房。

蔡建和表示，外傷搶救的重點是在第一時間避免死亡，救回生命後也不願看見患者「帶著不能用的身體回家。」骨科醫師殷震宇形容，陳男骨折的左前臂是「血管柔腸寸斷」。經繁複的手術後保住陳男左手。

陳逸翔與阿嬤今天回到醫院，他說，謝謝那麼多醫生幫忙，感謝他們辛苦的照顧，這段期間像是從鬼門關走回來，然後重獲新生。

陽大附醫院長楊純豪表示，醫院一直在提升各項醫療專業品質、能力，「我們自己也覺得，愈來愈能處理更嚴重、更複雜的外傷事件。」嚴重外傷是要瞬間將生命挽回，醫院團隊的表現也拯救了2名年輕的生命。

(中時 )