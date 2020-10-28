美國總統大選即將到來，遠東集團董事長徐旭東今天表示，不論是現任美國總統川普續任，還是民主黨候選人拜登當選，其實都不會有影響，他們還是會拚經濟。

遠東集團旗下SOGO百貨今天舉行週年慶造勢活動，徐旭東前往現場為員工加油。媒體詢問對於美國總統大選的看法，徐旭東表示，美國總統大選自己已經選好了，還反問媒體：「你要不要知道？過幾天我可以跟你說」。

徐旭東指出，美國選舉有一套制度，也是民主的國家，選舉過程的討論可能鉅細靡遺，會表達很多意見，也有討論的空間。

至於今年疫情對於百貨業的影響，徐旭東認為有2派說法，一方面有人認為疫情會衝擊百貨業今年業績，但另一方面，今年上半年也因為疫情，很多人因此延後消費，目前也觀察到「報復性採購」，不少業種表現很好。

徐旭東表示，疫情對零售業帶來很大影響，尤其電商時代，現在如果消費購買一樣商品，超過24小時後才送達，都算太久，物流系統因此更為重要。另外，分析顧客數據也很重要，譬如，有客人今年來買3歲小孩的商品，明年就不能再推薦3歲的東西，必須時時調整才行。（編輯：潘羿菁）1091028

(中央社)