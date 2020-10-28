2020傳統市場節活動，北市府耗資470萬舉辦3場實體活動，希望吸引商機，但議員陳怡君發現，市府3年來每年都花400多萬為市場做行銷，但市場處的官方臉書「好市發聲」，每篇貼文讚數平均僅10幾個，最誇張的貼文3天僅9個讚。市場處表示，會協助廠商加強行銷。

陳怡君表示，市場處將「好市發聲」專頁交給專業的媒體行銷公司承攬，行銷公司拚今年底前，將粉絲專頁總追蹤人數衝至1萬2000人，目前為止，專頁的讚數看似友達標，超過1萬3000個讚數，追蹤人數也破1萬4000人。

「但顯然都是殭屍帳號！」陳怡君直言，上專頁搜尋即可發現，市場節活動每篇貼文竟只有20至40個讚數，連單則行銷美食的PO文平均只有10幾個讚，最慘的一則「夜市之星美食爭霸戰」貼文，26日上架至28日竟僅獲得9個讚，這樣的行銷，愧對市場攤販。

陳怡君還說，根據傳統市場節的活動，市場處更加碼發放「現金折抵券」可讓民眾消費滿250元折抵50元，美意是刺激消費，未料反遭民眾投訴，現金折抵券竟只在某個里內發放，有的里卻發放不完全，造成攤商怨氣四起，市場處便宜行事、不用心，只為舉行例行性活動、消耗預算，根本是找市民及攤商麻煩。

市場處公有零售市場科長何相慶回應，會協助承攬的廠商加強行銷，要求臉書粉絲專頁須以特色管理，才能增加人數，但尚需時間衝高人氣；對於現金折抵券，主要是發放給因處理汙水所影響的里，而獲得的回饋金，以致有其他里發現沒有，但未來辦活動仍會注意，盡量讓周邊的里都能夠參加。

(中時 )