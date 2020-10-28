人民幣近期走強面臨新的調整障礙，中國外匯交易中心對外表示，在人民幣對美元中間價的報價模型中，「逆週期因子」將淡出使用。分析人士認為，此舉意味著大陸願意允許人民幣匯率在一定程度上走軟。

據FX168引述中國外匯交易系統網站上的聲明，銀行最近停止使用「逆週期因子」，指出調整後的報價模式有助於提高貢獻銀行中間價的透明度、標竿性和有效性。而這一因素是各銀行計算參考利率報價（中間價）的方式之一。這些銀行每天早上將中間價提交給中國人民銀行來獲得最終利率。

而人行此一變化實際上讓北京方面放棄了對匯率的部分影響力。根據該調整之下，大陸銀行業者將有更多空間提交較低的中間價報價，並在現貨市場引導人民幣走低。同時本月人行也降低了做空遠期人民幣的成本。

法國農業信貸銀行資深新興市場策略師達理烏斯‧科瓦奇克（Dariusz Kowalczyk）表示，降低逆週期因子是人行直接干預市場之外，人行必須改變貨幣價值的最有力工具。

(旺報 )