台中市文化局舉辦的「中山堂青春廣場競藝LIVE秀」登場，今年參賽團隊爆增5成，音樂及舞蹈類組共60多組團隊報名，經初選出20組入選，11月7日將在中山堂戶外廣場正式對決。台中市文化局長張大春28日在記者會邀請民眾到場，為年輕學子加油，感受年輕人揮灑青春、舞動熱情。
「你的舞台，我們給你！」張大春在記者會指出，「中山堂青春廣場競藝LIVE秀」今年邁入第2年，徵件不但未受疫情影響，反而響應更熱烈。文化局提供優渥獎勵，鼓勵喜愛學子展現人文薈萃的底蘊，現場將致送民眾有早鳥報到禮、人氣獎投票禮及拍照打卡禮等各百份好禮。
承辦單位大墩文化中心主任陳文進表示，希望傾聽年輕學子心聲、求新求變，增加舞台經驗及自信，決賽當天開場節目，更邀請知名舞蹈老師A MAY及嬉班子樂團創意帶來結合HIP HOP、非洲鼓、踢踏舞的跨界HIP HOP非洲踢踏舞，炒熱競爭氛圍。
大墩文化中心表示，「中山堂青春廣場競藝LIVE秀」由參賽團隊提供表演影片報名，初審評審依內容、技術、創意、團隊默契及造型設計等項目評分，音樂及舞蹈類組各入選前十強，名單已出爐，並將在11月7日決賽。
「中山堂青春廣場競藝LIVE秀」廣受台中學子歡迎，連續二年皆入圍隊伍有中國醫樂大學熱舞社、青年高中熱舞社、青年高中音樂科Caelus凱洛斯樂團、台中一中熱音社及台中女中熱音社等。
(中時 )
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