戴姆勒集團(Daimler)旗下的賓士汽車(Mercedes-Benz)計畫到2023年將英國汽車廠奧斯頓馬丁(Aston Martin)的持股拉高到20%，成為該公司最大股東。

英國知名奢華轎跑車品牌自2018年在倫敦上市之後，一直掙扎於業務和財務的不順利，今年股價更已下跌三分之二。該由007電影擔任行銷的汽車品牌已有107年歷史，自今年八月以來由前賓士-AMG公司執行長莫爾(Tobias Moers)擔任新主管。

奧斯頓馬丁周二表示，賓士的持股將從現在的2.6%持股分數個階段增持，作為更大的平均每股0.5英鎊發行2.5億股的一部分行動。奧斯頓馬丁表示，發行給該德國集團股票最高將達2.86億英鎊(約3.72億美元)。

該交易除了擴大自2013年以來的供應合約，奧斯頓馬丁將獲得賓士關鍵技術，包括混合動力和電動驅動系統。

奧斯頓馬丁董事長史托爾(Stroll)表示，與賓士長期夥伴關係又將往前一步，賓士將成為最大股東。

奧斯頓馬丁第三季經調整核心虧損為2900萬英鎊，去年同期為獲利4300萬英鎊，第三季營收則腰斬一半，來到1.24億英鎊。

奧斯頓馬丁目標在2021~2025年之間年度資本支出從2.5億英鎊拉高到3億英鎊。約在2024或2025財年之時年生產量達1萬輛，年營收約20億英鎊，核心獲利為5億英鎊。

(時報資訊)