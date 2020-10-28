國民黨主席江啟臣（後右）28日主持中常會時強調，國民黨站在民主憲政的立場，不分朝野都有責任確保媒體工作者，不會因為站在政府的對立面，就被剝奪工作權。（郭吉銓攝）

江啟臣中常會致詞。（黃福其攝）

國家通訊傳播委員會（NCC）26日召開中天新聞台換照聽證會，從主持人到7位鑑定人的公正性，卻引發大眾強烈質疑。國民黨主席江啟臣今天在國民黨中會指出，NCC審議媒體執照，不應該用同性質、性質一致的鑑定人，以聽證會公審媒體，更不應該用雙重標準來處理政治立場不同的新聞媒體，否則將嚴重影響我國新聞自由的環境以及國際形象，更會對媒體的監督產生重大的傷害。

江啟臣說，根據台灣民意基金會的最新民調，有五成三的民眾不樂見中天新聞台被撤照。甚至有67％民眾不相信NCC是不受政治干預的獨立機關。我們更留意到，越來越多的民間聲音與意見，將NCC執行電視台換照審議的的工作，視為新聞自由的標準，這樣的聲音顯示人民對於NCC 的獨立審查充滿疑慮。缺乏公正客觀的換照審查，更可能引起激烈的社會對立。

江啟臣強調，國民黨認為，站在民主憲政的立場，不分朝野都有責任確保媒體工作者，不會因為站在政府的對立面，就被剝奪工作權。確保媒體經營者，不會因為與政府的立場不同，就面臨關閉的威脅，或者失去經營權的危機。

(中時 )