台灣社會人口高齡化，政府因經費與用地取得，還無力興建專屬老年集合式社區住宅，台南一家業者嗅到商機的業者，瞄準老年人口高端市場，在市區蓋一棟大型專屬養生宅，只租不賣，尚未推出即有人預訂。

「長者退休後未必想孤伶伶住在自宅」南台灣老年人口偏好住透天厝的傳統觀念，隨著社會普遍高齡化需求逐漸轉變，民間業者跑在政府之前，率先推動老人集合式住宅大樓，提供高齡人口的專屬服務。

台南市區一家民營業者，在中西區興建1棟占地3000坪的66戶集合式社區住宅大樓，引進飯店式管理的概念，結合長照專業團隊經營，提供專業護理師、社工師、營養師、長照專員及飯店管理主管為服務團隊，只租不賣，每戶最低月租6萬2000元起跳，鎖定高端退休人口市場。

「俊傑館」三興管理顧問公司總經理蘇泓愷表示，這棟全齡養生宅，主要提供高所得民眾退休後養生與照護環境，以有感服務達成「共生社區」公寓目標

台南市都發局都市更新科表示，台南市尚無興建專屬老人住宅計畫，位在北門路與小東路口的首棟青年社會住宅350戶年底發包，明年初動工，未來以「青銀共居」模式全齡通用設計，提供長者名額，現階段老人集合式住宅模式，先由市場提供機制與環境。

台南市有業者興建專屬養生宅，瞄準退休人員高端市場。（業者提供／程炳璋台南傳真）

(中時 )