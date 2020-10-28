中國大陸籍「閩獅漁06573號」漁船今年9月間越界苗栗通霄捕魚，遭海巡署台中海巡隊查扣300公斤魚獲，並處以罰鍰新台幣160萬元，留置55天確定罰鍰已匯入國庫，28日上午由台中海巡隊派遣PP10031艇將「閩獅漁06573號」驅離出境。

海巡署第四巡防區指揮部9月3日指揮艦隊分署台中海巡隊執行「護永專案-區域聯防」、「海洋保育執法擴大掃蕩專案」，於苗栗通霄外33浬帶案查扣越界捕魚中國大陸籍「閩獅漁06573號」漁船，非法越界捕魚300公斤且拒絕停船受檢，重罰160萬罰鍰。

海巡署艦隊分署依照兩岸人民關係條例及其施行細則等規定，除留置「閩獅漁06573號」55日，並處以罰鍰新台幣160萬元，經確定罰鍰匯入國庫，28日上午10時許由台中海巡隊派遣PP10031艇將該船驅離出境，並要求該船不得再進入我禁限制水域違規作業，否則將加重裁罰金額，甚至扣留。

(中時 )