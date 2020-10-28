現在國內流感疫苗施打了435萬劑，陳時中表示，好消息是國際上也看到相關貨源，積極希望可以相關分配，可望有多一些疫苗，現在已經有眉目。

國內通報流感疫苗不良事件個案持續增加，今天再度增加4件，截至今天為止共累計80件，包含4名死亡個案，導致國內流感疫苗接種率急速下降，然而疫苗不夠打的問題還是持續存在。

陳時中今天表示，已經向國際大廠預定一些貨源，現在已經有眉目，且「不排除任何一個廠牌」，只要是安全的，現在沒辦法預計下來，希望盡快，但疫苗都是已經被訂購的，就是說有的國家施打率沒那麼高，沒辦法打那麼多的時候才會給我們，速度不會太快，但有眉目了，數量現在很難掌握。

莊人祥表示，目前流感疫苗已經接種435萬劑，比去年同期342劑還多，昨天到現在新增4件流感疫苗不良反應中，一個是其他嚴重不良反應，個案出現頸部不自主抽蓄，另外三件為非嚴重不良反應。

(中時 )