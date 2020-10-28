邁入第3年的新竹市「竹塹三態子守護祭」28日起至11月1日於竹蓮市場開展，此次展出兩大主題「看不見的水」與「海廢市集」，從蔬菜水果、土壤一路往下看見地表下18公尺的地下水，讓民眾了解水土汙染，也省思人類製造的垃圾對海洋帶來的影響。

市長林智堅表示，地球有3／4是海洋，而台灣則是4面環海的海島國家，「我們都是海洋的子弟」，中央也制定「向海致敬」政策，珍惜水資源、疼惜大海，包括逐漸枯竭的漁業資源。

林智堅指出，三態子即是固態、液態、氣態等水的3種型態，今年的三態子守護祭很特別，辦在婆婆媽媽最喜歡的竹蓮市場，感謝竹蓮市場董事長吳家政的支持，過去只有短短1天活動，今年接連5天在菜市場辦展覽，因環保議題與民眾息息相關，盼展覽進入市場可以接觸更多人，邀請爸媽來到市場時，不僅購物、買菜，更可以帶著孩子體驗與了解海洋，尊重地球永續發展的目標。

林智堅今天在逛展體驗時，親自觸摸新竹各地的土壤，包括南寮沿海地區、朝山國小、香山區農地、香山體育場、民族公園及新竹科學園區的土壤，用手感受土壤的溼度，了解土壤與水、作物的關係。

市府表示，自2018年起新竹市連3年推出「竹塹三態子守護祭」，從水水水「河川」、海海海「海洋」到今年「土壤地下水」，有系統地傳達水環境永續的重要性。

市府指出，展區設計成從地表到地下水的概念，從市場中常見的蔬果攤展出常見蔬果的含水量，再到介紹土壤的「土土土種苗行」，讓大家親手用新竹的土壤種下菜苗，接著是「水水水加水站」，看見新竹地下水的樣貌，最後來到「水質雜貨舖」，看見守護看不見的水的背後功臣環保局的水土檢測團隊。

另，展覽第2主題以市集型態展出海洋廢棄物的清除情況，用海廢的產出來源和生命周期等「生產履歷」，提醒海廢的累積及反覆汙染，更用皮影戲演出環保繪本「小海龜的逆襲」，讓民眾在市場這樣的廢棄物生產源頭的場域，省思海洋汙染問題。

竹塹三態子守護祭聯合特展即日起在竹蓮市場1樓開展，展期至11月1日，每天限量發送蔬果組100份，5天展期總計500份，歡迎大家來看展並支持農產品。

新竹市「竹塹三態子守護祭」28日起至11月1日於竹蓮市場開展，市長林智堅（右二）邀請民眾來看展兼買菜。（陳育賢攝）

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