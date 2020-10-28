（M17集團與APP平台更名為17LIVE，CEO小野裕史將率領團隊佈局個人化影音娛樂體驗、即時線上社交生活。圖／17LIVE提供）

M17集團28日宣布母公司與APP平台一致更名為17LIVE，以因應全球市場佈局與強化品牌平台發展，而最先於台灣創立的英屬維京群島商麻吉一七台灣分公司，中文名稱改為英屬維京群島藝啟公司。

17LIVE表示，為統一資本與品牌市場發展動能，並宣示發展影音串流社群平台決心，以17LIVE作為集團全球控股公司與旗下最大平台名稱，並詮釋生活、藝術、娛樂的結合。另以藝啟為台灣分公司名，希望打造更個人化影音串流社群平台，加速微星崛起世代17LIVER的發展。

17LIVE全球營運規模持續成長，其中在日本已突破1,000萬下載數，穩坐市占第一；台灣市場女性用戶每月觀看直播時數提升63％，帶動直播規模擴大。

17LIVE集團全球CEO小野裕史表示，直播產業在5G帶動下，將持續蓬勃發展，17LIVE直播3.0將以個人化影音娛樂體驗、即時線上社交生活持續引領市場趨勢，將透過AI與Machine learning等技術運用。

2020年7月由領導日本17LIVE業務拓展的小野裕史接任集團全球CEO，各地區市場高層也由專業經理人出任，包括延攬美國新創遊戲開發公司Scopely製作人克里斯．帕斯利出任17LIVE集團全球產品開發暨技術副總，並由有20年跨領域企業營運及遊戲開發經驗的練建麟擔任17LIVE集團台灣暨東南亞區總經理。

(工商 )