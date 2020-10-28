臺灣鮮果第一品牌大苑子，因應萬聖節即將到來，市府夢想店將於10月29日至11月1日推出應景的黑色霜淇淋「黑色幽靈」，並且搭配獨家限量萬聖節造型小餅乾，讓顧客能感受濃濃的節日氛圍。萬聖節限定霜淇淋「黑色幽靈」，將大苑子人氣飲品「百年蜜仙草」製作成霜淇淋，完美還原蜜仙草的清涼香甜，為市面首見的獨特滋味。

大苑子向來標榜秉持用「四季鮮果」以及「對的時節」讓世界看見水果之美。2020年七月在信義區插旗打造大苑子市府夢想店，更將鮮果以多種樣貌呈現，舒適的冰果室空間內除了販售飲品、隨著季節變換的裁切水果、冰品之外，大苑子更研發新鮮水果製成的多款鮮果霜淇淋，當季販售的鮮果口味天天輪一款，讓消費者每天都有鮮果小確幸。

致力於「玩」鮮果的大苑子近來更推出大人系「香蕉威士忌霜淇淋」，一入口感受到濃濃的香蕉香氣，搭配上威士忌化龍點睛增添尾韻的豐富口感，吃到最後也不膩口；而人氣鮮果飲「番茄梅」也變成霜淇淋，酸甜順口、口口驚喜，令人期待。

大苑子市府夢想店開幕推出正值產季的「芒果霜淇淋」至今，陸續上市「西瓜鮮奶霜淇淋」、「哈密瓜鮮果霜淇淋」、「紅心芭樂鮮果雪酪」、「香蕉威士忌霜淇淋」、「番茄梅霜淇淋」；除了多種口味鮮果霜淇淋每日變換之外，店內固定口味「鮮乳優格霜淇淋」使用許慶良鮮乳製作，濃而不膩的滑順口感受到許多消費者喜愛。

(工商 )