現在不少媽媽生產完會入住月子中心，但現在許多月子中心價格不斐，住一天甚至有可能破萬元，若是普通的上班族只要住三天就成月光族，讓他好奇「住月子中心真的有必要嗎？」貼文引發網友熱議，內行人指出，全面照護、顧小孩加上會教新手媽媽如何餵奶、顧小孩。

一名網友在PTT上分享，現在很多月子中心的產後護理之家，標榜是五星級或六星級的，每天動輒都要1萬元，一般上班族「光住三天就變成月光族」，讓他很好奇，到底是什麼樣的人在住一天一萬元的月子中心？

貼文曝光後，引發網友討論，「其實把他當飯店看 包吃包住顧小孩+衛教課程 說貴也還好」、「花錢省你下半輩子被罵」、「你願意請假整天照顧嗎？」、「住家裡請月嫂，不是24小時的也很貴」、「親戚窮到借錢結婚，老婆還是要住月子中心」、「1萬又怎樣？小孩往後要花的遠比三十萬多好嗎？」、「真的花錢消災，不要不信邪」。

也有網友指出，月子中心真的有必要，尤其是對新手媽媽來說，去醫院生產完，住個3天就會要你回家，但媽媽無論是身體還是心靈都還沒恢復，需要適度的休息與專人照顧，且若新生兒有些狀況，現場還有專業的人可以詢問，「在家坐月子你能問誰？」

該名網友也說，此外月子中心還會做全面的照顧，像是測量體重、心跳、脈搏等，也會教導新手媽媽該怎麼餵奶以及照顧嬰兒的方法，因此他也強調，月子中心部一定要選很貴的，但是他「去月子中心一定有其必要！」

(中時新聞網)