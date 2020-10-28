大陸福州馬尾與台灣跨境電商貨物海運直航專線27日舉行首航儀式，航線開通後，每週二、六可提供兩個對台跨境電商專線海運班次，為福州馬尾與台北、基隆、高雄等地港口雙向直航的海運幹線物流。

中新網報導，福建省福州市馬尾區海盈碼頭27日舉行對台跨境電商貨物海運直航專線首航儀式。下午3時30分，福州馬尾-台灣跨境電商貨物海運直航專線正式啟動，「華航3號」駛離碼頭後，將於12個小時後抵達台灣。

福州經濟技術開發區管委會主任、馬尾區區長許用貴表示，作為對台交流的前沿，馬尾在2001年1月與馬祖地區簽署了「兩馬協議」，開通了兩地首條海上客運航線。

他說，今日馬尾對台跨境電商貨物海運直航專線首航，將進一步拉近馬尾與台灣的貨運航線距離，進一步深化兩岸經貿文化交流。

據指，這條直航專線依託馬尾港對台海運的區位優勢，由福建融達通供應鏈管理有限公司與福州市馬尾輪船有限公司共同打造。

(旺報 )