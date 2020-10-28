勇虎戰車隱匿廢五金堆裡，官兵邁力將戰車隱匿與周遭環境雷同，躲避敵軍偵蒐。(陳怡誠攝)

將勇虎戰車隱匿廢五金堆裡，有如電影「變形金剛」博派金剛隱身資材場，待敵人出現立刻給予迎頭痛擊。(陳怡誠攝)

共軍頻頻對台文攻武嚇，為強化國軍戰力，屬「戰備月」一環的「戰備週」操演，從26日晚間起一連5天4夜在全台各作戰區展開，採實兵、不實彈方式進行，陸軍584旅今天在桃園民間資源回收廠實施戰力防護演練，官兵發揮想像與創意，將雲豹甲車偽裝成工程起重車，勇虎戰車隱匿廢五金堆裡，有如電影「變形金剛」博派金剛隱身資材場，待敵人出現立刻出動，給予迎頭痛擊。

聯兵營長張孟蒼中校表示，把雲豹甲車偽裝成工程起重車，是官兵發想，利用一般木材、角鐵結合施做，把雲豹甲車偽裝成工程車。這個構想是部隊集結點周邊工廠林立，許多工程車與起重車進進出出，因此將雲豹偽裝融入背景，達到隱蔽掩蔽效果，讓敵軍誤判。

這次演練重點是戰力保存，包括「現地偵查」、「圖上兵推」、「現地戰術」、「實兵演練」，讓所有部隊可以藉由地形地物、橋樑涵洞、民間廠商與地下化設施等等堅固的建物，運用偽裝資材，達到防護作為。

(中時 )