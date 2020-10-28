彰化鹿港一間衣服店日前遇到一戶不講理的家庭，即便店家已張貼不可飲食的標語，該家庭的兒子還是帶著飲料入店，甚至將飲料放在陳設的褲子上，導致褲子有大片水漬，老闆上前勸導後，竟然遭父親嗆回「他只是小孩呀！」還說又不是只有這間店，「要讓你們紅！」

兒子在衣服店弄髒商品，父親竟護航辯稱「他只是小孩呀！」（圖／翻攝自臉書社團）

該店家的店員日前在臉書社團「報怨2公社」貼文表示，該戶人家25日下午到店裡逛逛，但兒子邊逛邊喝飲料，並將食物放褲子上面，造成褲子上大片水漬，老闆有出面制止，沒想到該戶家人的爸把竟然說，「他只是小孩子呀」，這讓原po納悶「目測三位都國中生了，身高都比爸媽高了。」

店員說，通常遭到制止後，第一反應是道歉，然後趕快離開現場，「或是有GUTS直接買下來，但這次以上兩者都不是」，該爸爸甚至來回應「又不是只有我們這間衣服店，要讓你們紅！」最後老闆沒有要求他們買下褲子，而是認賠下來，讓他更不滿說「商品用髒或用壞照價賠償是基本常理！」

兒子在衣服店弄髒商品，父親竟護航辯稱「他只是小孩呀！」（圖／翻攝自臉書社團）

許多網友都在貼文下方留言，「父母身教真的會影響下一代」、「根本就應該把這丟臉一家人的臉po出來，讓各大服務業看看」、「沒水準的一家人」、「身教言行失敗，下一代有樣學樣」。

(中時新聞網)