台灣巨乳網紅吳夢夢（Mon），因在付費平台SWAG拍攝「愛情動作片」爆紅，甚至與日本AV超級片商SOD（Soft On Demand）簽約，轉行AV女優。據了解，吳夢夢的母親在陽明山經營麵店，是文化大學學生的最愛，頗有知名度，google商家評分高達4.2星。

吳夢夢在SWAG平台拍攝付費情色影片爆紅之後，轉戰日本AV界，一圓當「台灣第一女優」的夢想。而吳夢夢的媽媽在陽明山開麵店，深受文化大學學生喜愛，google商家評分高達4.2星，網友評論包括「份量多多！蒜泥白肉蓋飯、牛肉麵的肉都好多唷！」、「離文化大學很近的超平價麵店」、「學生激推超佛心的大份量烤肉蓋飯只要$70元」、「CP值高又有免費的清湯+薑可以喝，超推」。

吳夢夢6月在IG上傳限時動態，公開自己和媽媽的對話，只見夢夢媽劈頭就問「你真的跟日本簽約了？」並提及自己近日不斷被鄰居詢問，「我跟他們說我是星媽了。」不過夢夢媽話鋒一轉，突然飆罵「X的，沒事搞出名做什麼，大家都問我」、「我要說我以你為傲嗎？」，不過媽媽終歸是媽媽媽媽，最後夢夢媽說「只希望妳平安順遂，就好了，不要吸毒，不要犯罪，更不要賭博，知道嗎」。

(中時新聞網)