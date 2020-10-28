網紅橫綱凱咪日前驚爆「網美圈7成都有賣淫」，甚至還在網路瘋傳「陪睡價目表」，引發軒然大波，對此「鄉民女神」潔哥則在私人臉書透露，收到許多網友詢問價目表上的人是誰？她也針對所有人疑問做出回應。

潔哥表示當「陪睡價目表」在網路瘋傳後，許多人私訊詢問名單上的人物究竟是何許人也？她表示：「先不說我看不出來的，但我看的出來的有些人業配的價碼都高於這些價錢了，業配都能賺到是去吸不吸個屁啦。」接著強調這類文章通常看看就好，畢竟自己也曾被爆料一晚要價多少錢，讓她直呼簡直莫名奇妙，接著更不忘註明「我只摸過一根雞雞啦」，立刻引起網友議論。

對此網友紛紛回應：「名單感覺其實很假啊，但冒犯女孩子的名譽跟尊嚴真的不好」、「有些廠商會混假名單，然後看到的就以為你有接」、「你以為他們是為了賺錢嗎？說不定他們就是喜歡吸」，不過多數重點則放在最後一句話，「那隻雞還摸到生個女兒」、「是真情告白嗎」。

不過橫綱凱咪日前也點出淫媒不會找潔哥、米砂的原因，主要是一個剛生完沒多久，另一個那麼常上新聞，兩個都大砲個性，就算淫媒不怕，客戶也會怕呀」。

(中時新聞網)