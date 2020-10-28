吃著鹽水鴨、小籠包長大的南京小夥，娶了高雄新娘後，最拿手的菜變成了台灣小吃鹽酥雞；曾經每一年半換一座城市生活的台灣工程師，遇到南京姑娘後，決定在南京這座城市與心愛之人終老……兩岸開放探親以來，來自台灣與南京的一對對有情人，他們跨越淺淺的海峽，在兩地間書寫了一個個美麗的愛情故事。

執子之手，與子偕老。10月25日下午，六朝古都南京，一場以“博愛之城 情系兩岸”為主題的兩岸婚姻周年慶典活動在這里上演。現場，一場沿襲三千年的傳統中式婚禮，不僅見證了兩岸有情人跨越827公里的幸福力量，亦見證了兩岸同胞血脈相連的深厚情誼。

兩岸一家親！這場特殊慶典見證跨越827公里的幸福力量

見證幸福力量，20對寧台伉儷應邀“成婚”

張燈結彩、古典雅致……走進“博愛之城 情系兩岸”2020兩岸婚姻家庭周年慶典現場，喜慶氣息鋪面而來。

本次活動由南京市台屬聯誼會、新北市兩岸青年交流協會共同主辦。江蘇省台辦主任練月琴，南京市台辦主任張屹，南京市總工會黨組書記、常務副主席孫強，團市委書記呂瑾等領導出席活動。出席當天活動的還有南京市人大民宗僑外委、市民政局、市婦聯、市台聯、市台盟等單位的領導，以及江蘇省台誼會，南京市台協會、台青會、台誼會的相關嘉賓。

記者了解到，當天共有20對寧台伉儷應邀到場參加活動，他們有的剛剛新婚燕爾，正品嘗愛情的甜蜜；有的已經孕育出愛情的結晶，為人父母；有的則攜手走過了30年的風風雨雨，相濡以沫……

“據不完全統計，自1987年兩岸開放探親以來，共有2300多台胞在南京登記結婚。”江蘇省台辦主任練月琴在致辭中表示，“家是最小國，國是最大家”。歷史和現實告訴我們，家庭的前途命運，同國家和民族的前途命運緊密相連。兩岸同文同種，同根同源，我們是血濃於水的一家人。江蘇省，包括南京市將進一步加大惠台力度，使31條、26條惠台措施在江蘇落地落細落實，為台胞在江蘇學習、工作、生活、旅遊提供更平等的待遇、更精準的支持、更貼心的服務。

東莞市台胞台屬聯誼會副會長、儷雅會會長譚畫則表示，一個人的氣質是他走過的路、讀過的書、愛過的人。今天，在座各位選擇兩岸婚姻，也就是選擇了台灣、選擇了大陸，我們不僅僅踐行了“兩岸一家親”的理念，我們更是一家人。“台灣和大陸不是選擇題，我們愛台灣，也愛大陸，我們比任何人都希望兩岸和平統一。”譚畫如是說。

兩岸一家親！這場特殊慶典見證跨越827公里的幸福力量

搭建交流平台，兩岸婚姻家庭委員會成立

“預祝周年慶典取得圓滿成功！”活動現場，東莞市台胞台屬聯誼會发來賀信。賀信中寫道，和平統一、任重道遠，希望南京市台屬聯誼會和東莞市台胞台屬聯誼會進一步加強聯系交流合作，不斷提升團結、聯誼、服務水平，為鞏固和推進海峽兩岸和平发展，實現祖國統一做出新的貢獻。

與此同時，蘇州市海峽兩岸婚姻家庭協會也為此次活動发來賀信。賀信中說：多年來，南京市台屬聯誼會充分发揮台屬的橋梁紐帶作用，積極服務台屬，希望貴我兩會進一步加強聯系交流合作，不斷提升團結、聯誼、服務水平，為深化兩岸同胞交流、融合兩岸同胞感情、促進兩岸關系和平发展发揮重要作用。

餐桌上鹽水鴨變成了鹽酥雞；杯子里高山烏龍變成了雨花茶；拜年團圓的路，變成了827公里……跨越海峽攜手相伴，白頭到老，並不是一件容易的事。為幫助兩岸夫妻更好地生活，25日下午，在這個喜慶的日子里，兩岸婚姻家庭委員會（寧馨會）正式成立。現場，南京市台辦張屹主任為寧馨會揭牌。

“寧馨，即祈福在南京生活幸福，家庭溫馨而美好，也寓意著大家小家都凝心聚力、攜手同行。”南京市台誼會副會長、寧馨會會長馬嵐表示，寧馨會的成立，實則是為寧台家庭及其子女提供一個相互交流、相互學習、相互促進的平台，亦將成為一座跨越海峽，相互理解與溝通的橋梁。

跨越827公里，不論山南海北，日東月西，心與心的力量可以忘卻時空。據了解，目前在大陸登記的兩岸婚姻已超過40萬對。一個個普通的兩岸婚姻，將千千萬萬個兩岸家庭連接在一起，維系著兩岸同胞根脈相連的血緣和親情，詮釋著“兩岸一家親”的內涵和真意。

兩岸一家親！這場特殊慶典見證跨越827公里的幸福力量

一場傳統婚禮，“兩岸一家親”的生動體現

在天願作比翼鳥，在地願為連理枝。一支民族舞《茉莉花》後，周禮傳統中式婚禮正式開始。剪影待嫁、三梳禮、迎新婦、拜高堂……一幕幕中國傳統結婚儀式被一一呈現眾人面前。

熱烈而感人的現場氣氛，將慶典活動推向了高潮。海峽的另一側，台灣的親人們也在遙望。台灣新北市分會場上，兩岸家庭的在台家屬以及遠嫁台北的大陸新娘，也正通過觀看大屏幕實時感受著南京會場的溫馨氛圍，與遠在南京的親人們進行著溫情互動。

中國國民黨秘書長李乾龍的女兒嫁在上海。作為兩岸婚姻的家長，他自己也特別有感觸。李乾龍通過一段祝福視頻表示，自80年代兩岸開放以來，他見證了眾多親友為愛情不遠千里，成就一段段跨越海峽的愛情故事。

“兩岸和，則家庭和；兩岸興，則家庭興。”李乾龍真誠地說，跨越海峽的“通婚”是連接著兩岸同胞的血脈紐帶，在傳承中華民族根脈、傳播愛情親情、傳遞和平发展的信念方面都发揮了無可比擬的作用，是“兩岸一家親”最直接、最生動的體現。

儀式過後，南京師範大學文化藝術研究院執行院長方淩波女士為這20對寧台伉儷的婚書題寫祝詞，用筆墨翰香送上這份沈甸甸的祝福，希望大家琴瑟和諧，百年靜好。隨後，方淩波教授還為新成立的寧馨會題寫“博愛之都 情系兩岸”作為賀禮。

“這是我們第一次舉辦這樣的大型活動。”南京市台誼會會長劉兵表示，未來，台誼會將繼續在兩岸文化學習交流中发揮積極紐帶作用，努力成為台屬在寧學習工作互幫互助的平台。“我也希望在寧的台灣同胞能積極加入我們台誼會，讓我們在兩岸文化、科技以及婚姻交流方面都发揮應有作用。”

(中時新聞網)