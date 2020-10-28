富致前三季EPS達1.72元 明年可望穩健配息 14:542020/10/28 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 富致（6642）董事會通過第三季財報，單季每股盈餘0.61元，與第二季0.6元相當，累計今年前三季每股盈餘1.72元。 富致為保護元件廠，第三季營收1.13億元，為2018年第二季以來新高紀錄，單季歸屬母公司淨利1,892萬元，與今年第二季相當，每股盈餘0.61元，累計富致今年前三季每股盈餘1.72元，持續繳出獲利成績單，從今年前三季獲利進度來看，富致明年可望穩健配息。 (工商 ) #富致 #每股盈餘 #穩健 #配息 #第二季 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞崴 前三季EPS 3.75元 04:102020/10/28 證券．權證 瑞穎 第三季EPS 2.69元 04:102020/10/28 證券．權證 《光電股》華晶科前3季EPS0.46元 Q4看見轉型爆發力 08:012020/10/28 財經 穩懋Q3獲利、EPS雙創高 Q4營收看小幅季增 16:002020/10/28 財經 亞崴機電前三季EPS攀升3.75元 28日股價大漲 10:492020/10/28 財經 可成Q3每股盈餘0.75元 單季次低 04:102020/10/28 證券．權證 《鋼鐵股》豐達科Q3染疫轉虧 前3季每股仍賺1.45元 11:592020/10/28 財經 Q3獲利優 滙控大漲近5％ 04:102020/10/28 全球財經 亞太科技股 旺季燒到明年 04:102020/10/28 投資理財 《光電股》中光電Q3每股盈餘1.35元 7季來新高 08:182020/10/28 財經 財經熱門新聞 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 陸拚晶片業一場空？ 任正非：本土廠商造不出華為先進晶片 - 財經 0056爆出恐怖巨量 散戶2大理由搶破頭 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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