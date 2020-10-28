富致（6642）董事會通過第三季財報，單季每股盈餘0.61元，與第二季0.6元相當，累計今年前三季每股盈餘1.72元。

富致為保護元件廠，第三季營收1.13億元，為2018年第二季以來新高紀錄，單季歸屬母公司淨利1,892萬元，與今年第二季相當，每股盈餘0.61元，累計富致今年前三季每股盈餘1.72元，持續繳出獲利成績單，從今年前三季獲利進度來看，富致明年可望穩健配息。

(工商 )