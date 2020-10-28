中租-KY(5871)因應數位化趨勢展開數位轉型，旗下仲信資融推出「零卡分期」線上業務屆滿2年來，隨著積極拓展「低消高頻」的民生消費場景效益顯現，目前線上會員數已突破40萬人、合作業者突破4萬家，單月零卡分期交易金額已較去年大增2.5倍。

因應微型店家的電商需求，中租「零卡分期」9月底推出「微電商結帳」服務，續拓合作業者及消費場域，積極打造零卡生活圈，並設立2023年線上會員數突破百萬、合作店家達10萬，使零卡分期交易金額成長5倍、達300億元規模，帶動仲信資融整體業績持續成長。

仲信資融2018年9月將深耕實體通路近19年的「零卡分期」線上化，推出全台首家無卡分期電子交易模式，以「4免」模式及「3不1攻」策略，鎖定年輕「滑世代」及小資族群，並陸續與Yahoo!、momo、東森購物等3大電商通路合作。

仲信資融副總經理張銘聰表示，「中租零卡分期」首創預給消費額度，方便消費者結帳時選用分期支付降低負擔。經統計，零卡的女性會員占6成、20～39歲會員占逾8成。而三大電商在導入中租零卡分期後，亦帶動業績快速成長，單月分期交易金額達1.5億元。

張銘聰表示，隨著「中租零卡分期」線上會員數、合作店家及分期交易金額逐步增加，除了增添仲信資融成長動能，亦帶動店家業績顯著成長，達到互利互惠功效。因此，9月底再推出「微電商結帳」服務，解決許多網拍、微商業者線上結帳困擾，持續拓增業績成長動能。

仲信資融預期，今年零卡分期交易金額可望達50～60億元，較去年成長達2.5倍。展望後市，透過零卡生活圈逐步成形，目標2023年線上會員數突破百萬、合作店家達10萬，使零卡分期交易金額成長5倍、達300億元規模，帶動仲信資融整體業績持續成長

據中租財報揭露，仲信資融2019年實收資本額自21.55億元增至23.44億元，合併營收9.45億元、年增29.71％，營益率自29.37％降至26.69％，但稅後淨利4.41億元、年增達36.41％，每股盈餘（EPS）1.88元，優於前年1.5元。

仲信資融2020年上半年稅後淨利3.07億元，較去年同期2.08億元成長達47.56％。為整合資源運用、降低營運成本及提升營運績效，仲信資融6月中吸收合併集團內負責逾期應收帳款管理的立新資產管理，目前實收資本額再增至30.94億元。

(時報資訊)