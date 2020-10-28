《商情》黃金亞洲電子盤回落 14:492020/10/28 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元走強，加上美國新一輪紓困方案歷經3個月協商確定無法定案，促使金價下跌，不過因歐美地區疫情再度爆發，提高黃金避險需求，而限制金價跌幅；截至台北時間下午2點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金下跌0.5美元，報每盎司1911.4美元。 12月白銀上漲0.065美元，報每盎司24.635美元。 1月白金上漲2.1美元，報每盎司888.9美元。 12月鈀金上漲9.4美元，報每盎司2363.3美元。(商品行情網) (時報資訊) #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #金價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》獲利了結 紐約棉花微跌 10:172020/10/28 財經 《商情》獲利了結 棕櫚油期貨回落 10:002020/10/28 財經 《晨間解盤》穩定性不足 不敢逗留電子(倫元投顧提供) 07:442020/10/28 財經 塑化發威 台達化創逾20年新高 04:102020/10/28 證券．權證 《盤後解析》權王谷底拉升 台股探月線有守 14:152020/10/28 財經 《盤中解析》大咖沉潛 小兵留守 11:082020/10/28 財經 《晨間解盤》提防回測季線(日盛投顧提供) 09:112020/10/28 財經 台積零股買氣熱 日增逾一倍 04:102020/10/28 證券．權證 《港股》恆指午前小跌60點 國企無力收萬點失土 12:502020/10/28 財經 促進資本市場年輕化 04:102020/10/28 投資理財 財經熱門新聞 美大選最終誰贏？華爾街竟給出驚人預測 - 財經 美股狂崩 台股竟殺不下去！專家洩驚人內幕 - 財經 陸拚晶片業一場空？ 任正非：本土廠商造不出華為先進晶片 - 財經 0056爆出恐怖巨量 散戶2大理由搶破頭 - 財經 驚現M頭…危險了 美股藏玄機預言「他」當選 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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