因美元走強，加上美國新一輪紓困方案歷經3個月協商確定無法定案，促使金價下跌，不過因歐美地區疫情再度爆發，提高黃金避險需求，而限制金價跌幅；截至台北時間下午2點35分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌0.5美元，報每盎司1911.4美元。

12月白銀上漲0.065美元，報每盎司24.635美元。

1月白金上漲2.1美元，報每盎司888.9美元。

12月鈀金上漲9.4美元，報每盎司2363.3美元。(商品行情網)

(時報資訊)