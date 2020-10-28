近來寵物未繫繩造成慘案頻傳，不僅8、9月高雄各發生一起案件，前年台南更發生女童被未繫繩黑狗追逐「活活嚇死」的事件。動保處原先依法堅持僅勸導不開罰，高雄市議員黃捷透過質詢與兩次公聽會，成功將《高雄市動保自治條例》中「勸導」2字刪除，草案接下來會送法規委員會審查，今後也將明訂人行道、道路等公眾通行區域為裁罰範圍。

黃捷今日（28）在臉書發文，寫道：「九月瑞豐夜市發生未繫繩惡霸犬咬死貴賓狗的事件，八月楠梓也發生未繫繩拳獅犬暴衝導致機車騎士摔車顱內出血，前年台南更是發生女童被未繫繩黑狗追逐嚇死的憾事。未繫繩寵物咬傷人、追逐摔車等案件層出不窮，甚至我的助理最近都在倒垃圾途中無故被咬傷，但目前《高雄市動保自治條例》對於未繫繩寵物完全無預防性，動保處仍堅持僅勸導不開罰，自治條例形同虛設！」並在文中強調「活活被狗嚇死太悲劇」、「寵物外出不繫繩形同開門放狗」。

黃捷進一步指出：「因此我質詢建議修正《高雄市動保自治條例》 ，並與動保團體、專家學者經過兩次公聽會的討論後終於修正，將勸導字樣刪除，加強繫繩，也明訂人行道、道路等公眾通行區域為裁罰範圍，最新草案接下來會送法規委員會審查。而我也正著手進行寵物公園的設置，希望能在鳳山找到適合的地點，讓犬貓能有安全的玩耍空間，同時也保障毛孩及市民的安全。」

文章一出，迅速獲得超過4000個讚、超過140則留言與超過60次分享。網友紛紛留言：「我養狗，我希望能落實規定狗狗外出牽繩」、「推爆！快要每週都被狗追的人留」、「還好我比較喜歡貓貓，貓貓不會傷人、不會亂跑出門，只會抓你家的沙發還有在電腦主機裡面睡覺」、「我覺得除了牽繩外也要提升國人養狗知識教育以及飼主篩選才能有更長遠的效果」、「繫繩是對他人的基本尊重」、「以前常會帶狗去寵物公園，但每次帶回來也把跳蚤、八角蟲一起帶回來，之後再也不帶狗去那了。希望政府設置寵物公園同時，也能常清潔或有效預防跳蚤滋生問題」。

(中時新聞網)