大里中興現岱車禍

繼上上周前公車撞休旅車、TOYOTA撞BMW二起事故後，台中市大里區中興路和現岱路口28日凌晨0時59分又發生碰撞事件，一輛汽車行經閃紅燈的路口，未暫停直接撞上一輛機車，機車騎士陳男當場噴飛好幾公尺，送往大里仁愛醫院發現顱內出血，住加護病房，中市警局霧峰分局交通分隊，呼籲行經路口一定要注意。

28日凌晨零時59分，21歲的陳男騎著重機車，在中興路二段往德芳南路方向行駛，吳男則開車從現岱路往勝利二路前進，過中興路二段路口時，迎面撞上陳男機車，陳男及陳男所載後座乘客都受傷，陳男機車還壓在吳男汽車下方，二車都受損嚴重。

陳男經送大里仁愛救治發現，其腦部硬腦膜下出血，有腦震盪現象，前身多處擦挫傷，陷入昏迷，經緊急救治後，送加護病房觀察，而其載乘客則右側肢體擦挫傷無大礙。

霧峰分局交通分隊小隊長王世建表示，2人經酒測值皆為零，疑因車速過快來不及反應，以路權來說，陳男騎乘在中興路上，當時路口號誌是閃光黃燈，規則是用路人需減速慢行，而吳男行駛在現岱路上，則閃光紅燈，規定是，需在路口停車再開，固吳男必須需禮讓陳男，但詳細原因則仍須調查釐清。

警方表示，該路口近期內發生三起車禍，呼籲用路人行經無號誌路口，應注意號誌，閃紅燈路口需停車注意來車後再開，閃黃燈路口則應放慢車速，注意二側來車，以確保行車安全。

(中時 )