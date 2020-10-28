民進黨政府首創先例針對中天新聞換照舉辦聽證會，讓外界質疑中天換照遭刁難，恐無法順利換照，為此眾多民團今天下午齊聚美國在台協會(AIT)，希望透過AIT遞交抗議書給美國國務院，反映民進黨政府迫害人權、箝制新聞自由的惡行，並呼籲在美國僑界人士，同步在美要求國會議員調查台灣人權及新聞自由問題，希望藉此阻止民進黨政府的種種不當行徑。

民團指出，民進黨執政以來，無視憲法保障人民的思想自由、學術自由，以及各種基本人權。挾其立法院多數之優勢，通過「促進轉型正義條例」、「不當黨產條例」、「反滲透法」等惡法，以合法之名掩飾非法惡行。民進黨執政以來，更壓迫許多行政單位做蔡政府的「東廠」。

藍天行動聯盟主席武之璋表示，今天來的主要目的是為了中天新聞台，95％媒體已被民進黨掌控，民進黨卻容不下想消滅中天，中天若被關電視媒體將徹底被民進黨掌控，貪官污吏會更肆無忌憚，如今民進黨掌握立法院、司法院，民間走投無路，因此向美國反映，希望美國國會調查民進黨妨害民權、打壓新聞自由的惡行。

身為公民監督平台成員的前新聞局長鍾琴表示，在台灣最大的假新聞來源就是民進黨政府，政府部門習於扭曲公共資訊藉此推動政策，在開放進口萊豬議題時就這麼做。

反獨促統聯軍總召高安國將軍痛批，民進黨開放萊豬進口，毒害台灣人，為保台灣人健康，要堅決反對進口。

三民主義中山革命大同盟、愛國同心會、中華天朝、第三勢力333政黨團結聯盟、大陳島鄉情協會等組織也參與本次活動。

而在同一時間點，統促黨也有數十人到場，抗議美國輸出萊豬，統促黨總裁張安樂表示，台灣人吃了美豬變豪豬，豪豬挑釁老虎（大陸），到時候老虎一怒把豪豬吃了，倒楣的還是跑不了的一般台灣人，就像當初二戰日本到處侵略，最後裕仁天皇沒事，死的是一般日本人。

(中時 )