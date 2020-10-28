鐵肺歌后鄧紫棋（G.E.M.）2019年從前東家「蜂鳥音樂」出走，當時鬧得滿城風雨，雙方不歡而散，然而鄧紫棋也靠著自己做出成績，走出自己的一片天，日前她接受專訪，回憶起這段過往，認為自己在高壓的狀態下，一度罹患憂鬱症，也解釋了長年被酸大頭症的真相。

鄧紫棋接受《捨得智慧人物》陸媒專訪，談及在前公司的心路歷程，當時種種不公平的對待，都對她的心理造成無法抹滅的傷害，徹底喪失自信，「有很多年，他們跟我說，我只是一個被創造出來的商品，沒有他們，我就什麼都不是。」她知道自己精神狀況不對，懷疑是罹患了憂鬱症，檢查結果卻是mental abuse（精神虐待）。

當年鄧紫棋參與許多節目，蜂鳥順利捧紅她，卻也因此成為眾矢之的，開始瘋狂爆出負面新聞，她也解釋當時爆出的拒絕換歌，其實是收到前公司指示，要求不要換歌，且要堅定立場，才會扯出一連串耍大牌的風波，事件過後，她收到網友們排山倒海而來的酸言酸語，讓她關在家7天不出門，甚至萌生輕生念頭，所幸如今一切風雨都挺過來了。

鄧紫棋因為被誤會，在家哭了7天。（圖／翻攝自微博／《捨得智慧人物》）

(中時新聞網)