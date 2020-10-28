疫情導致第二季銷售降低，但因急單湧進，國內最大的高爾夫球生產龍頭明揚（8420），第三季強彈，在高爾夫球因下游客戶需求暴增的情況之下，不只第四季樂觀，也有把握生產線在明年第一季也塞爆。

跟高爾夫球桿頭代工產業一樣，新冠肺炎（COVID-19）疫情也導致國內高爾夫球（小白球）生產龍頭明揚，今年4月開始，營收處於低檔，直到7月才開始回溫，並在9月重新回到成長的軌道。

明揚總經理呂英誠表示，國外客戶對高爾夫球的需求，已在8月開始大幅增加，今年第四季將屬樂觀，不過，是否能夠在衝刺之後，補回第二季營收的減少，還要繼續努力。

明揚國際累計今年前三季營收約10.73億元，比去年同期的13.41億元，年減約20％。

明揚代理發言人林肯毅28日指出，位於屏東加工出口區的二廠，今年9月全廠正式加入生產行列，使得明揚的高爾夫球的年產能，衝高到1,600萬打，由於二廠本來就是要因應旺季的生產，因此，對於8、9月開始湧進的急單，剛好可以派上用場。

林肯毅表示，明揚主力客戶市場在美國和日本，特別是美國，因為光是美國市場的量，就占約全球一半以上，而此次美國主力客戶對於高爾夫球市場強彈的迅速回應，也表現在訂單上面。

他說，高爾夫球產業在每年的第四季和第一季，本來就屬於傳統旺季，加上客戶的急單需求，今年第四季將是「旺季很旺」，營收將是樂觀的，至於明年第一季的表現，以目前看來，樂觀氣氛將會持續，「應該有把握可以把產線塞爆」。

(工商 )