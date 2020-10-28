都會區的火車站，往往都是該區最熱鬧商圈，不過，近年有不少連鎖大店的站前店，陸續出現收攤的狀況，高雄站前商圈的「五大唱片」在今年6月走入歷史，台南北門路的站前商圈，10月底也有北門電腦商場收攤，光南北門店也因租約即將到期，傳出可能不續租，雖然業者還在和房東協調降租事宜，不過也讓市場擔心，在電子商務時代，站前商圈是否出現危機。

台灣房屋台南成功特許加盟店東白晉昌28日指出，台南站前商圈仍有不少逛街人潮，但，目前的北門路一帶，因停車不便，使得消費人潮轉向中山路的FOCUS、新光三越等百貨商場，未來，在鐵路地下化後，有利前後站融合，擴大商圈規模，停車問題也可獲得紓解，屆時商圈發展才較有機會可望回春。

台灣房屋高雄美麗島中正加盟店東劉坤旺則認為，在電商衝擊下，實體店面難免面臨挑戰，以光南及五大唱片相繼撤出的高雄站前商圈為例，以前，當地有許多唱片行，但，現在民眾透過網路就可聽音樂，導致傳統唱片行一一收攤，加上高雄發展重心轉變、及疫情干擾，站前商圈人潮多少受影響。

他說，由於高雄車站周邊已有商場、辦公大樓等新建計畫，熱度正醞釀中，未來，還是存在一定程度的商機優勢。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，近年消費習慣改變，也對商圈帶來影響，面臨市場轉變的陣痛期，店家在合約到期之際，也出現3個「轉念」，首先是考慮選擇「轉型」，整合線上與線下，保留少數精華區實體店做體驗服務，增加電商通路經營。

或是選擇「轉戰」到百貨商場、或其他的商圈，甚至根本放棄經營而「轉業」，於是商圈出現「一代新店換舊店」的變化，張旭嵐表示，例如，台南站前百貨齊聚的中山路、西華南街一帶，近來便有藏壽司等名店入主百貨商場。

張旭嵐指出，各地站前商圈是交通樞紐，通勤人潮多，也是最早發展的主力商圈，有著交通優勢，且大型商辦林立，仍有一定影響力，而商圈中也有不少都更案，未來也可望為站前商圈帶來新貌。

(工商 )