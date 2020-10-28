台北市電腦商業同業公會結合機械、金屬、食品、紡織、觀光、物流等具數位轉型需求的產業領域，以及提供數位轉型服務的人工智慧、物聯網、雲服務、資安等業者，成立「數位轉型推動聯盟」，打造包括資訊服務、系統整合、法規調適等多面向的產業交流平台，近日更攜手10多個產業公協會，合作舉辦「跨域引轉型x數位創新局」數位轉型領航交流會，希望透過產官學研各界交流，有效鏈結政策和產業發展需求，協助企業加速數位創新和轉型升級。

擔任「數位轉型推動聯盟」會長的凌群電腦總經理劉瑞隆表示，隨著全球數位轉型發展趨勢日益受到重視，不僅將開啟一個新型態的經濟系統，引領產業朝向跨世代、跨境、跨領域、跨虛實等方向邁進，同時因應全球疫情衝擊，更讓啟動數位轉型成為刻不容緩的重要課題，我國正積極擘劃政府、產業、社會發展的國家級數位轉型戰略，可望成為我國產業創新及驅動經濟成長的引擎。

劉瑞隆指出，聯盟成立的首要目標是希望透過探討跨產業、跨領域及跨業態等不同群聚的創新商業模式，並促成政府和產業間的深度對話，讓政府和產業能充份掌握共通的實務需求，成為政府研擬未來數位轉型推動政策的重要參考，從而協助政府研擬推動相關政策和輔導辦法。 行政院科技會報辦公室執行秘書蔡志宏指出，數位轉型的腳步不受疫情影響，反而更加快速度，大型企業具有足夠資源，但中小企業需要有可參考的先行典範，也需要已整理完成的數位轉型工具，政府已展開許多措施，希望未來透過聯盟和相關公協會共同合作，讓產業數位轉型之路更為順暢。

經濟部工業局局長呂正華表示，數位轉型將可讓產業更有競爭力，也更有附加價值，政府已準備好協助產業進行數位轉型的資源，也將積極透過輔導團的方式，與聯盟、公協會共同努力，讓我國產業能順利走上數位轉型之路。

經濟部商業司副司長陳秘順說，自新冠疫情發生以來，政府積極進行許多措施，協助企業主因應疫情帶來的衝擊，其中就包括輔導企業主使用如雲服務等的數位工具，讓企業主的生意能做得更好；但企業主能否妥善運用數位工具，關鍵仍在企業主能否轉變既有思惟，也將是未來大家共同協助中小企業數位轉型的重要方向。

行政院農業委員會科技處處長王仕賢指出，「養殖漁業」和「外銷潛力作物」將會是二大數位轉型的聚焦方向，希望能透過數位轉型，更為強化數位產銷鏈結，同時在各項數位工具的使用日益普及，成本也日益下降，相信在公私部門共同努力下，我國農漁業能跟上數位轉型的腳步。

(工商 )