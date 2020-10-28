乘神轎坐豪車 媽祖迅遊繞青島

10月25日，九月九重陽節，媽祖羽化升天1033周年之際，在美麗的奧帆之都大陸青島，最美麗的海岸線，為世界所矚目的奧帆中心，一場別開生面、又頗具氣勢的盛大祭典活動——2020媽祖秋祭大典暨兩岸祈福儀式拉開序幕。此次活動由山東省媽祖文化交流協會、青島市媽祖文化聯誼會主辦。

早上七時三十分，由三十輛勞斯萊斯、賓利、阿斯頓·馬丁、奔馳g組成的超跑車隊從青島媽祖宮迎請來自湄洲媽祖祖廟、台灣大甲鎮瀾宮、北港朝天宮、新港奉天宮、西螺福興宮、南方澳南天宮、淡水福佑宮、金包里慈護宮、梧棲浩天宮、台東天後宮、竹北天後宮、旱溪樂成宮、台中萬和宮、基隆聖安宮、新竹長和宮、白沙屯拱天宮、中壢仁海宮、花蓮港天宮、板橋接雲寺、八德天後宮的三十尊媽祖神尊前往祈福現場。這些媽祖神尊都來自青島市媽祖文化聯誼會的友好宮廟。自2016年起，趙起良會長帶領青島媽祖團隊，先後十二次參訪台灣地區，從宜蘭到高雄，縱貫台北、台中、彰化、高雄，他們不僅拜訪媽祖宮廟，還數次受邀參加大甲媽祖九天八夜繞境活動，更深入台東後山，同當地民眾進行深入、親切、真摯的交流。

兩岸同根，祈福同心 2020媽祖秋祭大典暨兩岸祈福儀式在大陸青島舉辦

媽祖車隊抵達奧帆中心後，鑼鼓隊開道，媽祖儀仗在旗陣廣場進行了陸上繞境祈福。2008年，這里曾經作為北京第29屆奧運會奧帆賽比賽場地，各參賽國國旗懸掛在旗陣廣場，象征著世界友好和平，“同一個世界，同一個夢想”。在這里還有一個富有立體感的五環雕塑，象征著各國運動員在奧運精神的激勵下，不斷進取，勇奪佳績。在這里舉行媽祖繞境，預示著媽祖信仰生生不息。

兩岸同根，祈福同心 2020媽祖秋祭大典暨兩岸祈福儀式在大陸青島舉辦

在祈福儀式現場，同中華媽祖文化交流協會、湄州媽祖祖廟、台灣媽祖聯誼會、台灣新港奉天宮、台中旱溪樂成宮、南方澳南天宮、台東天後宮、花蓮港天宮、中壢仁海宮、世界媽祖文化交流總會、北美媽祖文化交流協會、西雅圖副市長及華州參議員，馬來西亞雪隆海南會館進行了現場連線。

活動伊始，膠州市三鋪龍拳研究會精彩的武術表演，博得了台下觀眾熱烈的掌聲。“三鋪龍拳”前身為“劉家拳”，起源於明末，清朝道光年間興盛。今天，三鋪龍拳研究會的武林高手已遍布全國各地。

九點二十八分，2020媽祖秋祭大典暨兩岸祈福儀式正式開始，主祭人山東省媽祖文化交流協會會長趙起良、青島市媽祖文化聯誼會會長劉明冉、嶗山太平宮道長郭清禮就位。在向媽祖敬香後，由主祭人趙起良會長帶領，九十九位媽祖人共同誦讀祝文，“神跡昭彰、普濟慈航、至善為神、大愛無疆”的誦讀聲回蕩在奧帆中心廣場，蕩漾在粼粼的波光間。在三獻禮儀式上，九十九位媽祖信眾向媽祖敬獻花束，媽祖供台瞬間成了一片花的海洋，大家祈願天下媽祖結情緣，媽祖信仰永綿延。

山東省媽祖文化交流協會會長趙起良

趙起良會長在儀式中表示，“媽祖信仰是兩岸人民的共同信仰，通過幾年來青島和台灣兩地媽祖文化機構的交流互訪，感受到兩岸媽祖人的真誠、友誼。無論在台灣，還是在青島，見到激動地擁抱在一起的姐妹，感受到因為媽祖結緣，兩岸同胞間血濃於水的殷殷親情。”

山東省媽祖文化交流協會榮譽會長胡延森致辭，“立德、行善、大愛，是媽祖女神的精神；平安、幸福、興旺，是天下華人的祈盼。願媽祖的大愛精神能夠感召越來越多的人，願這美好的期盼都能夠得以實現。

當日，媽祖海上巡遊祈福乘坐的是“遠東杯”的參賽帆船。他們搭載著媽祖神尊從奧帆中心出海，前往青島市的新地標五四廣場及周邊海域巡遊。2018年第三屆“遠東杯”首度停靠俄羅斯符拉迪沃斯托克。在俄羅斯符拉迪沃斯托克舉行的第四屆東方經濟論壇上 “遠東杯”國際帆船拉力賽被授予“最佳賽事組織獎”榮譽稱號，中共習近平主席、普京總統、韓國總理李洛淵、日本前首相安倍、蒙古總統巴特圖勒嘎五國領導人共同為“遠東杯”頒獎。媽祖海上巡遊祈福返航後，由媽祖車隊恭送回媽祖宮安座。祭典活動到此圓滿。

兩岸同根，祈福同心 2020媽祖秋祭大典暨兩岸祈福儀式在大陸青島舉辦

(中時新聞網)