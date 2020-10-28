人氣ETF元大高股息（0056）今（28）日除息1.6 元，以昨收盤價計算，現金股息殖利率高達5.4%。0056早盤人氣大爆發，看好該檔ETF可望填息，以及5%高息值，投資人瘋狂搶進，但「不敗教主」陳重銘建議，等「貼息」後再買，別忘了下個星期還有美國大選變數。

陳重銘在臉書發文指出，0056今天除息，淨值不到28元，成交價卻在28.46元（今收盤價28.19元），出現溢價情形。他提醒，小心股價會回到淨值，「原油正2曾經大幅度溢價，最後是怎麼死的？不要忘記了！」

他表示，自己通常是等「貼息」後再買，下個星期還有美國大選，川普曾經放話，選輸了也不會乖乖下台，會不會是一大變數？

0056今日除息1.6元，殖利率約5.4%，預計12月1日發放股息。0056早盤人氣大爆發，看好該檔ETF可望填息，以及5%高息值，激勵買盤瘋狂搶進卡位，盤中股價最高來到28.49元，溢價幅度也超過1.2%，表現跑盤大盤，成為盤面強勢指標，終場收在28.19元，預估淨值來到28.11元，溢價幅度0.28%，爆出11萬張巨量，創下3月19日股災以來最大量。

台股過去5年平均殖利率為4.07%，但受到新冠疫情影響，台股企業配發股利減少，今年殖利率降至3.24%，因0056殖利率5.4%高於平均，加上具有 ETF波動較低的特性，又兼具股息收益，歷史配息表現佳，因此吸引不少投資人搶進。

(中時新聞網)