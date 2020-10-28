聯合大學設置4款「阿罵要你安全回家」人形立牌，放置聯大路下坡路段，聯合大學校長李偉賢28日並拍攝交通安全宣導影片，提醒學生注意交通安全。（何冠嫻攝）

聯合大學設置4款「阿罵要你安全回家」人形立牌，放置聯大路下坡路段，提醒學生注意交通安全。（何冠嫻攝）

聯合大學設置4款「阿罵要你安全回家」人形立牌，放置聯大路下坡路段，提醒學生注意交通安全。（何冠嫻攝）

苗栗市聯大路為國立聯合大學師生上課重要道路，但路彎坡陡導致車禍頻傳，校方加強推廣學生安全上路觀念，設計4面「聯大阿罵」創意警示標語，沿途提醒學生小心慢騎，28日結合交通安全宣導影片，向學生宣導用路安全。

聯合大學指出，這學期開學迄今交通事故計12件，有9人輕傷、3人住院，其中3件發生在聯大路，2人住院、1人輕傷。學校統計在上午8點到10點、中午12點到下午1點、傍晚4點到6點的尖峰時段，每天進出車次平均都達5500車次以上，且鑒於道路狹窄下坡路段彎道多，希望學生能減速慢行。

「平安上學、平安返家」聯合大學校長李偉賢表示，聯大路連接二坪校區到八甲校區，過去車禍頻傳，今年特別設置「聯大阿罵」以KUSO的阿罵形象搭配警示標語，提醒學生注意交通安全。

聯合大學設置4款「阿罵要你安全回家」人形立牌，搭配「下課很high，擂殘更high」、「醫院超遠，騎慢一點」、「騎卡慢ㄟ啦！拎阿罵在等你回家」、「騎車不牢靠，女友懟郎造」標語，向苗栗縣政府工務處申請獲准設置，放置聯大路下坡路段宣導減速慢行。

28日李偉賢更在聯大台灣語文與傳播學系之學生團隊操刀指導下，拍攝交通安全宣導影片，騎乘機車往返聯大路2.63公里。李偉賢實測後表示，聯大路單線道以及花圃設置，確實需要改善，尤其最後接台13線以前的2個將近90度的連續彎道真的需要十分的專注力才不會擦撞到花圃，希望人形立牌能有效降低其車車速，讓自己安全，學校、家長都放心。

苗栗縣政府指出，聯大路改善計畫獲交通部核定補助經費2.5億元，目前基本設計已送公路總局審議，若審議通過，預計今年12月動工，2022年6月完工。

(中時 )