義隆(2458)今(28)日舉辦法人說明會，第三季獲利衝上歷史新高，展望第四季，義隆預估營收表現和第三季大約持平，在高毛利率產品比重增加下，預估毛利率落在46%~47%，相較第三季成長，單季整體表現將淡季不淡，且今年在疫情帶動NB需求大好下，全球營收將會超越150億元大關。

新冠肺炎疫情在歐美持續升溫，使得第三季居家辦公、遠距教學等需求持續暢旺，帶動義隆第三季營收47.07億元，季增加33%、年增加73.5%，單季稅後純益10.8億元，季增加17.65%，年增加57.43%，每股稅後純益3.71元，單季獲利創下新高，單季毛利率為45.53%，相較第二季減少2.04個百分點，年減少1.86個百分點，單季匯損約3500萬元。

義隆表示，第三季觸控占比87%，其中成長最大的就是指紋辨識，成長幅度高達6成，再者就是Touch Pad，第三季非觸控占比則落在13%，義隆第三季唯一衰退的產品就是指向裝置，但第四季就會回溫，幅度約2成。

義隆累計前三季營收為104.53億元，相較去年同期增加54.28%，累計稅後純益為20.52億元，年增加35.45%，每股稅後純益7.04元，創下歷史新高，毛利率為46.6%，年增加0.19個百分點。

展望第四季，義隆財測預估營收落在45.5~47.5億元，相較第三季衰退3.2%至微幅成長0.91%，受惠高毛利率產品比重提升下，毛利率落在46%~47%，相較第三季成長，營業利益率落在29%~31%，整體來說淡季不淡。

另外，義隆也看好今年全球NB市場大爆發，總量上看1.9億台，也將帶動義隆今年營收成長55~65%，有機會達到150億元、甚至更高。

(時報資訊)