德意志銀行(Deutsche Bank)周三揭露季度財報，第三季淨利1.82億歐元(約合1.65億美元)，目前該銀行正歷經組織重整和新冠疫情困擾，與去年同期的虧損9.42億歐元相比，第三季歸屬股東利益表現亦優於預期。

德意志銀行上一次報出季度獲利為2019年第一季。該德國最大銀行集團在過去五年歷經多次虧損，希望透過裁員、退出部分業務以及刪減支出，來扭轉公司命運。

德意志銀行第三季營收成長13%，為59.4億歐元(約70.1億美元)，優於分析師預期的56.2億歐元。投資銀行業務營收增加43%，包括了主要固定收入和貨幣業務的47%增長。投資銀行業績表現也反映了美國部分大型銀行的正面表現。

第三季獲利為2.78億歐元，優於去年同期的虧損8.59億歐元。

該銀行為彌補信貸損失，提撥了2.73億歐元準備，高於去年同期，但低於今年第二季。

執行長休影(Sewing)表示，進入公司轉型的第五個季度，公司不僅展現出成本紀律，也顯現了有能力獲取市占。

(時報資訊)