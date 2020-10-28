兩岸局勢緊張，台海若爆發軍事衝突，拜登與川普協助台灣的方法是否有異？前立委沈富雄認為，無論川普或拜登當選，台海都不會發生戰爭，但川普相較拜登，給人兩岸一觸即發的緊張感覺。國民黨智庫國家安全組召集人林郁方表示，台海若爆發戰爭，美國會提供情報、軍事裝備、物資等協助，但派兵入駐台灣和台灣一同作戰的機率不大。

林郁方說，1996年台海飛彈危機時，時任總統的民主黨柯林頓，派了2艘航母戰鬥群來台，現在重返亞洲的決定也是民主黨歐巴馬當總統時制定，而拜登當時任副總統，因此不管是拜登或川普當選，重返亞洲的政策不會中斷。

林郁方認為，若台海發生戰爭，美國一定會提供協助，包含提供情報、軍事裝備、物資等協助，也許會派軍事顧問來台，但不見得會派軍隊入駐台灣，他認為美國不會輕易和核武國家作戰，但美國拉攏台灣來圍堵大陸的政策不會改變。

林郁方指出，現代化戰爭不會從海上開始，會從空戰啟動，中國大陸除非先拿下制空與制海權，用飛彈對台進行飽和攻擊，殲滅台灣的戰力後，才會渡過台灣海峽進行兩棲作戰，對美國而言，要考慮的是自己不需要參戰，同時要協助台灣守下戰爭。

林郁方說，若台灣守下來，美國會對中國大陸進行經濟與外交制裁，反之若台灣陷入苦戰，遭大陸快速殲滅，此時美軍更不會來台，美艦或許會進入台灣海峽，但共軍不敢攻擊，兩個擁核國家不會打仗，他認為，美國在任何狀況，派兵登入台灣一同作戰的可能性不大。

前立委沈富雄認為，若台灣進入巷戰，就應該下令停戰，不該讓台灣成為焦土。至於若拜登上任，台海是否就不會發生戰爭，沈說，就算川普連任，台海也不會有戰爭，只是川普讓人有一觸即發的危險，拜登給人這類的感覺機率下降許多。

(中時 )