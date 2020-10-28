節能減碳及環境保護是企業的社會責任，中鋼公司以永續發展為目標，致力推動綠色採購，2019年採購金額高達1.42億元，獲得行政院環保署及高市府環保局頒發績優獎狀，也連續8年獲頒綠色採購績優單位。

中鋼公司自2007年起即開始推動綠色採購，初期除辦公室用紙使用環保標章紙材外，亦在公司職工福利社設置綠色產品專櫃，擺放具有相關環保標章或碳足跡標籤之生活日用品，供同仁採買。之後，中鋼公司綠色採購項目陸續加入具節能或環保標章的電器及電子資訊產品（例如辦公用電腦、印表機）、公務用電動機車、工廠維護或廠房建造使用之營建用爐石水泥及綠建材等，擴大綠色採購範疇。

此外，中鋼公司亦透過內部網站、佈告欄或文章刊載等多方管道，積極向同仁宣導及鼓勵採購環保產品。推動至今，中鋼公司連續8年獲環保署及環保局綠色採購績優單位表揚，近年來也有越來越多的集團子公司在綠色採購推動上表現優異。

除持續推動綠色採購外，中鋼公司對內也推動員工綠色生活計畫，鼓勵員工自主力行食、衣、住、行、育樂等各層面之綠色生活。例如中鋼公司藉由致送員工捷運儲值券方式，來鼓勵員工搭乘大眾運輸工具上、下班。此外，中鋼公司也每年進行集團公司綠色生活評鑑，考核集團各關係企業綠色生活推動績效；另，自2019年起亦辦理「綠色生活特殊創意提案」，來激發集團各公司更多的的綠色創意發想與作為。

中鋼公司不僅對內向公司及集團企業員工宣導綠色生活及綠色採購之重要性，對外亦透過為小港地區學童舉辦的全能智慧王夏令營、鋼鐵之旅，以及中鋼集團教育基金會的環境教育巡迴車及生態營等活動，來投入環境教育，提升學子節能減碳及循環經濟的觀念，期能透過各個面向的努力，為維護地球的永續環境盡一份心力，善盡企業社會責任。

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