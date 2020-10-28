遠東集團董事長徐旭東今（28日）出席遠東SOGO周年慶全台連線造勢活動，他看時事、談疫情、評景氣，提到11月3日美國總統大選投票，美國現任總統川普代表共和黨，對上民主黨總統候選人拜登，他心裡已有人選，但先賣關子：「過幾天再告訴你」。

徐旭東覺得美國總統誰當選對台灣都沒影響，話鋒一轉談到中天新聞台執照年底到期風波，認為沒必要「為一個電視台搞到這樣，大家應該balance（平衡）一點，我們每天都要be happy together（開心在一起）。」巧妙把話題拉回SOGO周年慶主題。

徐旭東（中）帶領遠百高層為周年慶造勢，過去不穿粉紅色，破例穿Hello Kitty粉紅T恤，是希望大家「happy together」。（郭家崴攝）

至於疫情，他稱許政府防疫成功，讓我們走在街上很安全，評估新冠肺炎將近尾聲，終究會過去，應抱著樂觀的心情，「2020年是非常挑戰的一年，所以更要讓大家happy together」購物要有快樂感。他從來不穿粉紅色，還透露是遠東SOGO董事長黃晴雯花很多功夫才說服他穿上，他決定要穿是希望大家「happy together」。

疫情後消費習慣大變革，徐旭東認為不管消費者年紀老少，都要符合他們的喜好和口味，現今的零售業追求快速，物流要24小時內送達；且要科技化，建構完善的顧客資料，了解顧客的變化和消費行為。從疫後報復性的消費看到電商和實體通路業績都有成長，SOGO在兩者兼顧下，目標今年全台周年慶業績要達成108億元，希望還能創新高。

徐旭東（中）帶領遠百高層為周年慶造勢，過去不穿粉紅色，破例穿Hello Kitty粉紅T恤，是希望大家「happy together」。（郭家崴攝）

黃晴雯在為員工打氣時提到「人生只有2季，旺季、淡季；沒有不景氣，只有不爭氣」，台北店化妝品最高26%回鐀，超過1萬組特惠組1.1折起、精品也有2位數以上的回饋，她認為台灣每年出國人次超過1700萬，光第4季就有400萬人次，今年多數人因疫情留在台灣，看好可為業績帶來爆發力。

遠東集團董事長徐旭東（前右）28日出席SOGO百貨週年慶造勢活動，向員工們加油打氣，一起為週年慶打拚，衝出業績。（郭吉銓攝）

遠東集團董事長徐旭東（前右）28日出席SOGO百貨週年慶造勢活動，向員工們加油打氣，一起為週年慶打拚，衝出業績。（郭吉銓攝）

SOGO百貨週年慶28日舉行造勢活動，員工齊聚高喊Happy Together，希望拚出好業績。（郭吉銓攝）

SOGO百貨週年慶起跑，百貨專櫃服務人員上妝、進行開店前準備，期望拚出好業績。（郭吉銓攝）

SOGO百貨週年慶起跑，百貨專櫃服務人員上妝、進行開店前準備，期望拚出好業績。（郭吉銓攝）

(中時 )