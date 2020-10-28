針對網路媒體報導「府院黨10月中已有共識『千萬不能碰！只能等NCC決定再善後』」一文，報導內容提到府院黨核心幕僚在10月中開了一場有關NCC召開中天新聞換照聽證會的會議，民進黨發言人顏若芳今表示，這篇報導並未向黨中央查證，也沒有媒體所報導林錫耀秘書長主持會議等相關情形，特此澄清。

顏若芳強調，民進黨對於中天新聞換照，沒有什麼「鴿派」或「鷹派」，只有「尊重NCC派」。NCC是獨立機關，府院黨都不會涉入，獨立機構NCC依法行使職權、獨立運作，外界不應該多做干涉批評，這一直是民進黨政府的態度。而從過去一段期間，包括總統府、行政院、中央黨部的公開發言皆可清楚了解民進黨政府的立場。

顏若芳表示，民進黨對中天新聞換照一事，一貫的立場與態度，一直非常清楚，捍衛新聞自由，中天換照是媒體依法接受NCC專業審查的程序，NCC是獨立機關，相信會依照法規及專業，對審查電視台換照做出判斷。

(中時 )