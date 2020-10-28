求職小心詐騙！張姓男子等人加入男子「陳副總」所組詐騙集團，刊登「誠徵計車司機-拚現金好過年，月薪4萬8000」徵人廣告，蔡姓男子聯繫應徵，「陳副總」面試後詐稱，因需提供車輛，要求交3萬元保證金，由張男出面簽約，蔡男交錢後，但苦等張男開車來，半小時不見蹤影，才知受騙。台中地檢署依詐欺罪起訴張男等人。

43歲林姓女子在2018年7月間將申請的手機門號的SIM卡，以800元賣給1名男子，該男再轉賣給「陳副總」，提供轄下詐騙集團成員使用。31歲甘男及46歲張男在2018年底加入詐騙集團，兩人在2天後就依「陳副總」指示，在12月18日在報紙刊登「誠徵計車司機-拚現金好過年，月薪4萬8000起，供膳宿」徵人廣告。

蔡男看了徵人廣告後，與「陳副總」聯繫應徵，「陳副總」告知因要提供車輛給司機使用，擔任司機必須要繳納3萬元保證金。蔡男同意，並依約到台中市的大飯店與張男見面，雙方簽立工作契約，張男收取3萬元保證金後，佯稱要離開去開車來給蔡男，藉機落跑，將3萬元交給「陳副總」，並取得6000元酬勞。

蔡男苦等半小時仍不見張男蹤影，與「陳副總」聯繫，「陳副總」要求他回家拿身分證，再推說當天工作取消，另通知上班即失聯，蔡男始知受騙報案。

張男及甘男到案均否認加入詐騙集團、涉及詐欺取財。檢警依據「陳副總」與兩人間的LINE訊息對話，有徵人廣告內容、「上的稿面很重要」、「沒行照」、「財神爺身上只有1萬多」、「如法炮製」等語；飯店大廳的監視影像及雙方簽立的契約等證據，依詐欺取財等罪起訴張男等人。

(中時 )