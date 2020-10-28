sin 七大罪～魔王崇拜～事前登錄受付中

《sin 七大罪～魔王崇拜～》今日（28）宣佈台港澳版本的事前登錄正式開放，一起來成為大罪魔王們的信徒！官方表示，遊戲正式上線後除了在Google Play / App Store上能夠下載遊玩，將會額外推出『解禁版本』APK供玩家自由下載。

◎事前登錄活動 Android / iOS

今日（28）起，《sin 七大罪～魔王崇拜～》開啟事前預約登錄，Android和iOS手機用戶於事前登錄活動頁進行預約後可獲得序號，上市後於遊戲內輸入即可獲得『魔界鑽石x 300』。

除了事前登錄活動頁外，Android手機用戶也可於Google Play商店內搜尋《sin 七大罪～魔王崇拜～》先行預約。iOS手機用戶由於在App Store暫不能先行預約，後續遊戲正式上線時，雙平台會同一時間登上平台，請玩家不用擔心。

◎事前登錄突破獎勵

事前登錄突破獎勵

隨著預約的人數突破，除了有大量的『魔界金幣』、『★2加強訓練師』、『簽名海報』、『進化石』等角色培育素材，突破人數達到一定人次還有『★4隸魔 杜魯西拉』、『★5魔星 安娜塔西亞』和『魔星召喚卷軸X10』等豪華獎勵，期待玩家們一起來共襄盛舉。詳細活動內容請參考《sin 七大罪～魔王崇拜～》事前登錄活動頁。

◎邀請好友成為魔王的信徒

邀請好友成為魔王的信徒

每當一位好友透過您所分享的專屬連結來完成事前登錄活動，就可以獲得數量不等的『魔星召喚卷軸』，最多可以獲得20張！一起邀請好友們來玩。

◎遊戲畫面剪影

遊戲畫面剪影

◎《sin 七大罪》動畫瘋上映中

10/31(六)預計上映集數

第三集：色慾的海岸邊（色欲の渚）

路西法等人來到世界屈指可數的度假勝地邁阿密，在這裡有著以媚惑的泳裝之姿擄獲海灘上所有男女目光的『色慾』阿斯莫德。一方面利維坦想用鋼管舞來和阿斯莫德一較高下，另一方面，阿斯莫德對無論沉浸在多少美色也毫無反應的十束真莉亞感到興趣，突如其來的危機正在逼近！

第四集：貪婪蠢蠢欲動的霧都（強欲うごめく霧の街）

路西法等人在霧都倫敦尋找著『貪婪』魔王瑪門的下落。好不容易找到瑪門的藥店，路西法等人卻誤入瑪門設計好的陷阱而動彈不得，此時，路西法向瑪門提出1對1單挑，但發起挑戰的路西法卻被困在古城中受到嚴厲的拷問所折磨，利維坦因為擔心而跑去尋找不知去向的路西法，店裡只剩真莉亞一人....

目前《sin 七大罪～魔王崇拜～》事前登錄開放中。更多遊戲相關資訊和精彩活動，請持續關注官方粉絲團。

(科技)