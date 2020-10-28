台南市一名43歲陳姓男子之前曾因毒品案件入獄，出獄後沒有收斂，不只販毒還擁槍自重，遭到警方盯上，10月初到陳男租屋處查緝，陳男還開車衝撞員警車輛逃逸無蹤，經過半年追查跟監，發現陳男回到佳里區老家躲藏，昨天上午出動警網圍捕，他還把槍支、子彈丟到外邊，打算跳窗脫逃，霹靂小組破門及時將人壓制，訊後依法送辦。

警方調查，陳男因毒品案出獄後，原本固定時間就會到警局調驗，但約1個多月前就未報到並失聯，警方這個月初掌握行蹤，發現他與女友在佳里區成功路一帶租屋，前往查緝，他從外開車回來，丟下屋內女友開車衝撞拒捕逃逸。

陳男遭逮時見脫逃無望將裝有改造手槍的包包往外丟，警方發現槍支已經上膛。（讀者提供／莊曜聰台南傳真）

陳男這兩個多禮拜來四處逃逸，從台南一路北上，警方從雲林、新竹甚至在基隆都發現他的蹤跡，數天前他回到佳里老家，警方見機不可失，聲請搜索票上門逮人。

南市刑大與霹靂小組昨天一早就上門攻堅，部屬警力前後包抄，陳男僅著一條內褲，倉皇間還想從2樓跳窗逃生，見到警方埋伏，嚇得把手中包包往下丟，人當場就逮，警方在包包中起出仿改造手槍2把、子彈35顆及安非他命、海洛因4小包，且槍支已上膛。

陳男對槍支來源避重就輕，推託是朋友交付，警方訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例送辦；南市警察局刑事警察大隊在去年9月時成立毒品查緝中心，負責情資統整與毒品溯源，迄今破獲80餘件毒品與槍支案，也包含此件在內。

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(中時 )